Многие страны показывают первые признаки возобновления систем здравоохранения после пандемии, — ВОЗ

Девушка путешествует по метро в хирургической маске. Фото: freepik.com

Большинство стран демонстрируют признаки обновления систем здравоохранения после пандемии COVID-19. Среди 139 опрошенных стран только около четверти заявили о перебоях в медицинском обслуживании.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Директор департамента интегрированных медицинских услуг ВОЗ Руди Эггерс отметил, что люди снова начинают получать услуги, лишенные во время пандемии.

"Национальные системы здравоохранения начинают демонстрировать первые серьезные признаки восстановления", — заявил директор департамента интегрированных медицинских услуг ВОЗ Руди Эггерс.

Среди 139 стран, принявших участие в опросе о предоставлении услуг за три последних года, о перебоях в медицинском обслуживании сообщили около четверти.

Большинство стран сообщили о частичном восстановлении определенных медицинских услуг. В частности, это касается сфер репродуктивной медицины, здравоохранения матери и ребенка, диетологии, иммунизации и профилактики инфекционных заболеваний, таких как малярия, ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем.

Однако перебои в предоставлении услуг в определенной степени сохраняются в странах всех регионов мира. В частности, наблюдается отставание в предоставлении услуг по скринингу, диагностике и лечению неинфекционных заболеваний.

Напомним, что США планируют отменить требования по вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных работников. Требования прекращают силу 11 мая, когда закончится чрезвычайная ситуация со здравоохранением из-за коронавируса.