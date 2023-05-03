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У більшості країн з'явилися перші ознаки відновлення систем охорони здоров'я після пандемії, — ВООЗ

3 травня 2023 04:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У більшості країн з'явилися перші ознаки відновлення систем охорони здоров'я після пандемії, — ВООЗ
Дівчина подорожує метро в хірургічній масці. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Більшість країн демонструють ознаки відновлення систем охорони здоров'я після пандемії COVID-19. Серед 139 опитаних країн лише близько чверті заявили про перебої у медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Деталі

Директор департаменту інтегрованих медичних послуг ВООЗ Руді Еггерс зазначив, що люди знову починають отримувати послуги, яких були позбавлені під час пандемії.

"Національні системи охорони здоров’я починають демонструвати перші серйозні ознаки відновлення", — заявив директор департаменту інтегрованих медичних послуг ВООЗ Руді Еггерс.

Серед 139 країн, які взяли участь в опитуванні щодо надання послуг за три останні роки, про перебої у медичному обслуговуванні повідомили близько чверті.

Більшість країн повідомили про часткове відновлення певних медичних послуг. Зокрема, це стосується сфер репродуктивної медицини, охорони здоров'я матері та дитини, дієтології, імунізації та профілактики інфекційних захворювань, таких як малярія, ВІЛ, та захворювання, що передаються статевим шляхом.

Однак перебої в наданні послуг певною мірою все ж таки зберігаються в країнах усіх регіонів світу. Зокрема, спостерігається відставання в наданні послуг щодо скринінгу, діагностики й лікування неінфекційних захворювань.

Нагадаємо, що США планують скасувати вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних працівників. Вимоги припиняють чинність 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація з охороною здоров’я через коронавірус.

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