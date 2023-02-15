Великобритания почтит годовщину начала войны в Украине минутой молчания

В Британии на годовщину начала войны в Украине объявят общенациональную минуту молчания
24 февраля в Соединенном Королевстве объявят минуту молчания. Так британцы планируют почтить мужество украинского народа, сопротивляющегося российскому агрессору, и продемонстрировать солидарность с Украиной.
Об этом сообщила прессслужба правительства Великобритании.
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Минута молчания в Британии
Правительство Великобритании объявило, что 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны в Украине, на территории всего Соединенного Королевства будет объявлена минута молчания.
Власти призвали граждан и организации принять участие в этом мероприятии.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет в это время в резиденции на Даунинг-стрит.
Проявления уважения к Украине
Правительство отметило, что такой шаг почтит мужество украинского народа, который ведет войну с российским агрессором.
Кроме того, он продемонстрирует непреклонную солидарность Великобритании с воюющей Украиной.
Напомним, что в Польше в декабре прошла двухнедельная акция в поддержку Украины.
В рамках этой акции на главных объектах в разных городах Польши выключали подсветку, чтобы напомнить о том, как украинцы сидят без света из-за российских обстрелов.
Фото: Facebook Риши Сунака