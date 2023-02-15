Великобритания почтит годовщину начала войны в Украине минутой молчания

Общенациональную минуту молчания поддержит и премьер-министр Риши Сунак, на днях встретившийся с Президентом Украины

24 февраля в Соединенном Королевстве объявят минуту молчания. Так британцы планируют почтить мужество украинского народа, сопротивляющегося российскому агрессору, и продемонстрировать солидарность с Украиной.

Об этом сообщила прессслужба правительства Великобритании.

Минута молчания в Британии

Правительство Великобритании объявило, что 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны в Украине, на территории всего Соединенного Королевства будет объявлена минута молчания.

Власти призвали граждан и организации принять участие в этом мероприятии.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет в это время в резиденции на Даунинг-стрит.

Проявления уважения к Украине

Правительство отметило, что такой шаг почтит мужество украинского народа, который ведет войну с российским агрессором.

Кроме того, он продемонстрирует непреклонную солидарность Великобритании с воюющей Украиной.

Напомним, что в Польше в декабре прошла двухнедельная акция в поддержку Украины.

В рамках этой акции на главных объектах в разных городах Польши выключали подсветку, чтобы напомнить о том, как украинцы сидят без света из-за российских обстрелов.

Фото: Facebook Риши Сунака