Велика Британія вшанує річницю початку війни в Україні хвилиною мовчання

У Британії на річницю початку війни в Україні оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання
24 лютого у Сполученому Королівстві оголосять хвилину мовчання. Так британці планують вшанувати мужність українського народу, який чинить опір російському агресору, і продемонструвати солідарність з Україною.
Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.
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Хвилина мовчання у Британії
Уряд Великої Британії оголосив, що 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни в Україні, на території усього Сполученого Королівства буде оголошена хвилина мовчання.
Влада закликала громадян та організації взяти участь у цьому заході.
Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак буде в цей час у резиденції на Даунінг-стріт.
Вияв поваги до України
Уряд зазначив, що такий крок вшанує мужність українського народу, який веде війну із російським агресором.
Крім того, він продемонструє непохитну солідарність Великої Британії з воюючою Україною.
Нагадаємо, що у Польщі в грудні пройшла двотижнева акція на підтримку України.
В рамках цієї акції на головних об’єктах у різних містах Польщі вимикали підсвітку, аби нагадати про те, як українці сидять без світла через російські обстріли.
Фото: Facebook Ріші Сунака