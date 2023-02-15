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У Британії на річницю початку війни в Україні оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання

15 лютого 2023 08:56
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Велика Британія вшанує річницю початку війни в Україні хвилиною мовчання
Загальнонаціональну хвилину мовчання підтримає і прем’єр-міністр Ріші Сунак, який днями зустрівся із Президентом України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

24 лютого у Сполученому Королівстві оголосять хвилину мовчання. Так британці планують вшанувати мужність українського народу, який чинить опір російському агресору, і продемонструвати солідарність з Україною.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

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Хвилина мовчання у Британії

Уряд Великої Британії оголосив, що 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни в Україні, на території усього Сполученого Королівства буде оголошена хвилина мовчання.

Влада закликала громадян та організації взяти участь у цьому заході.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак буде в цей час у резиденції на Даунінг-стріт.

Вияв поваги до України

Уряд зазначив, що такий крок вшанує мужність українського народу, який веде війну із російським агресором.

Крім того, він продемонструє непохитну солідарність Великої Британії з воюючою Україною.

Нагадаємо, що у Польщі в грудні пройшла двотижнева акція на підтримку України.

В рамках цієї акції на головних об’єктах у різних містах Польщі вимикали підсвітку, аби нагадати про те, як українці сидять без світла через російські обстріли.

Фото: Facebook Ріші Сунака

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