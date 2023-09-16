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В Британии закрыли дело против олигарха РФ Фридмана

16 сентября 2023 18:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Британии закрыли дело против олигарха РФ Фридмана
Российский олигарх Михаил Фридман. Фото: Bloomberg
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Великобритании прекратили расследование по делу российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревали в уклонении от санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Дело Фридмана

Отмечается, что британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) закрыло дело Фридмана.

"NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года. Продолжаются расследования в отношении подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование", — сказал представитель NCA.

Известно, что Михаил Фридман был арестован по подозрению в отмывании денег. Однако позже его освободили под залог.

СБУ сообщила о подозрении Фридману

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Известно, что с начала полномасштабной военной агрессии России он "влил" около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ.

Фридман для того, чтобы финансировать российские захватнические "проекты", берет в использование активы находящегося под его контролем финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

К слову, ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, который ранее являлся владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывел в оффшор более 700 млн грн.

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