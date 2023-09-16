У Британії закрили справу проти олігарха РФ Фрідмана

Російський олігарх Михайло Фрідман. Фото: Bloomberg

У Великій Британії припинили розслідування у справі російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрювали в ухиленні від санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Справа Фрідмана

Зазначається, що Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) закрило справу Фрідмана.

"NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року. Тривають розслідування стосовно підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", — сказав речник NCA.

Відомо, що Михайла Фрідмана заарештували за підозрою у відмиванні грошей. Однак, пізніше його звільнили під заставу.

СБУ повідомила про підозру Фрідману

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Відомо, що з початку повномасштабної військової агресії Росії він "влив" біля двох мільярдів рублів у декілька військових заводів РФ.

Фрідман для того, аби фінансувати російські загарбницькі "проєкти", бере у використання активи фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп", який знаходиться під його контролем.

До слова, раніше українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивів в офшор понад 700 млн грн.