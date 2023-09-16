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У Британії закрили справу проти олігарха РФ Фрідмана

16 вересня 2023 18:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Британії закрили справу проти олігарха РФ Фрідмана
Російський олігарх Михайло Фрідман. Фото: Bloomberg
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Великій Британії припинили розслідування у справі російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрювали в ухиленні від санкцій. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Справа Фрідмана

Зазначається, що Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) закрило справу Фрідмана. 

"NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року. Тривають розслідування стосовно підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", — сказав речник NCA.

Відомо, що Михайла Фрідмана заарештували за підозрою у відмиванні грошей. Однак, пізніше його звільнили під заставу. 

СБУ повідомила про підозру Фрідману

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Відомо, що з початку повномасштабної військової агресії Росії він "влив" біля двох мільярдів рублів у декілька військових заводів РФ. 

Фрідман для того, аби фінансувати російські загарбницькі "проєкти", бере у використання активи фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп", який знаходиться під його контролем. 

До слова, раніше українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивів в офшор понад 700 млн грн.

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