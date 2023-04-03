В Британии собрались бастовать учителя: что педагоги требуют от правительства Сунака

Британские учителя бастуют

Национальный образовательный профсоюз Великобритании объявил о двух забастовках педагогов в Англии. Учителей не удовлетворило предложение правительства Риши Сунака об уровне оплаты педагогов.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Учителя будут бастовать в Англии

Образовательный профсоюз Англии принял решение о проведении забастовки.

Акция протеста пройдет в течение двух дней, 27 апреля и 2 мая, хотя часть занятий, в частности связанных с экзаменами, отменять не будут.

Причина забастовки

Английские педагоги объяснили, что причиной их решения является недовольство крупнейшего образовательного профсоюза Великобритании предложением правительства Риши Сунака об уровне оплаты труда.

По результатам голосования в Национальном образовательном профсоюзе (НОП), 98% членов этого профсоюзного объединения проголосовали против предложения правительства, считая его слишком низким.

Напомним, что в феврале в Великобритании состоялась крупнейшая в истории забастовка медицинских работников. Десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи выйдут на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.

Фото: Reuters