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В Британии собрались бастовать учителя: что педагоги требуют от правительства Сунака

3 апреля 2023 12:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британские учителя бастуют
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Национальный образовательный профсоюз Великобритании объявил о двух забастовках педагогов в Англии. Учителей не удовлетворило предложение правительства Риши Сунака об уровне оплаты педагогов.

Об этом сообщает BBC.

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Образовательный профсоюз Англии принял решение о проведении забастовки.

Акция протеста пройдет в течение двух дней, 27 апреля и 2 мая, хотя часть занятий, в частности связанных с экзаменами, отменять не будут.

Причина забастовки

Английские педагоги объяснили, что причиной их решения является недовольство крупнейшего образовательного профсоюза Великобритании предложением правительства Риши Сунака об уровне оплаты труда.

По результатам голосования в Национальном образовательном профсоюзе (НОП), 98% членов этого профсоюзного объединения проголосовали против предложения правительства, считая его слишком низким.

Напомним, что в феврале в Великобритании состоялась крупнейшая в истории забастовка медицинских работников. Десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи выйдут на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.

Фото: Reuters

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