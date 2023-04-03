В Британии собрались бастовать учителя: что педагоги требуют от правительства Сунака
Национальный образовательный профсоюз Великобритании объявил о двух забастовках педагогов в Англии. Учителей не удовлетворило предложение правительства Риши Сунака об уровне оплаты педагогов.
Об этом сообщает BBC.
Учителя будут бастовать в Англии
Образовательный профсоюз Англии принял решение о проведении забастовки.
Акция протеста пройдет в течение двух дней, 27 апреля и 2 мая, хотя часть занятий, в частности связанных с экзаменами, отменять не будут.
Причина забастовки
Английские педагоги объяснили, что причиной их решения является недовольство крупнейшего образовательного профсоюза Великобритании предложением правительства Риши Сунака об уровне оплаты труда.
По результатам голосования в Национальном образовательном профсоюзе (НОП), 98% членов этого профсоюзного объединения проголосовали против предложения правительства, считая его слишком низким.
Напомним, что в феврале в Великобритании состоялась крупнейшая в истории забастовка медицинских работников. Десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи выйдут на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.
Фото: Reuters