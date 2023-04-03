У Британії зібралися страйкувати учителі: що освітяни вимагають від уряду Сунака

Британські учителі страйкують

Національна освітня профспілка Великої Британії оголосила про два страйки освітян у Англії. Учителів не задовільнила пропозиція уряду Ріші Сунака про рівень оплати педагогів.

Про це повідомляє BBC.

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Освітня профспілка Англії ухвалила рішення про проведення страйку.

Акція протесту пройде протягом двох днів, 27 квітня та 2 травня, хоча частину занять, зокрема, пов’язаних із іспитами, скасовувати не будуть.

Причина страйку

Англійські освітяни пояснили, що причиною їхнього рішення є незадоволення найбільшої освітньої профспілки Великої Британії пропозицією уряду Ріші Сунака про рівень оплати праці.

За результатами голосування у Національній освітній профспілці (НОП), 98% членів цього профспілкового об’єднання проголосували проти пропозиції уряду, вважаючи її занадто низькою.

Нагадаємо, що в лютому у Великій Британії відбувся найбільший в історії страйк медичних працівників. Десятки тисяч медсестер і працівників швидкої допомоги вийдуть на вулицю через загострення суперечки з урядом про зарплату.

Фото: Reuters