У Британії зібралися страйкувати учителі: що освітяни вимагають від уряду Сунака
Національна освітня профспілка Великої Британії оголосила про два страйки освітян у Англії. Учителів не задовільнила пропозиція уряду Ріші Сунака про рівень оплати педагогів.
Про це повідомляє BBC.
Учителі страйкуватимуть в Англії
Освітня профспілка Англії ухвалила рішення про проведення страйку.
Акція протесту пройде протягом двох днів, 27 квітня та 2 травня, хоча частину занять, зокрема, пов’язаних із іспитами, скасовувати не будуть.
Причина страйку
Англійські освітяни пояснили, що причиною їхнього рішення є незадоволення найбільшої освітньої профспілки Великої Британії пропозицією уряду Ріші Сунака про рівень оплати праці.
За результатами голосування у Національній освітній профспілці (НОП), 98% членів цього профспілкового об’єднання проголосували проти пропозиції уряду, вважаючи її занадто низькою.
Нагадаємо, що в лютому у Великій Британії відбувся найбільший в історії страйк медичних працівників. Десятки тисяч медсестер і працівників швидкої допомоги вийдуть на вулицю через загострення суперечки з урядом про зарплату.
Фото: Reuters