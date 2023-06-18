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В британском заповеднике нашли коробки с тысячами неиспользованных медицинских масок

18 июня 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В британском заповеднике нашли коробки с тысячами неиспользованных медицинских масок
Коробки с масками в заповеднике. Фото: Solent News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Великобритании возле природного заповедника в Нью-Форесте обнаружили коробки с тысячами неиспользованных масок для лица. Находка была обнаружена на заседании Совета графства Хэмпшир, где стало известно о "широкомасштабном" засорении.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Коробки с масками в заповеднике

Члены комитета считают, что маски были выброшены во время пандемии Covid-19. Они требуют выяснить, как такое "широкомасштабное" загрязнение не заметили сразу.

Совет графства Хэмпшир обратился в Агентство по охране окружающей среды, чтобы выяснить, не было ли защитное снаряжение оставлено во время пандемии из-за того, что оно было дефектным.

Заповедник
Коробки с масками в заповеднике. Фото: Solent News

Во время Covid Министерство здравоохранения и социальной помощи потратило 12 миллиардов фунтов стерлингов на маски и другую защиту, но распределение контрактов и закупка медицинской одежды подверглись критике.

В 2022 году правительство обнаружило, что DHSC потерял 75% своего бюджета за первый год из-за завышенных цен и дефектного оборудования.

"После собственного расследования по использованию земли в качестве караван-парка районный совет Нью-Форест сообщил о масштабном хранении пакетов старых средств индивидуальной защиты", — заявили на заседании Совета графства Хэмпшир.

Заповедник
Коробки с масками в заповеднике. Фото: Solent News

Советник Питер Лейтем, являющийся главой Регуляторного комитета, сказал, что он и его коллеги-депутаты были шокированы, когда им стало известно о загрязнении заповедника масками.

"Это была, мягко говоря, неожиданность — реакция ужаса. Это должно было быть должным образом утилизировано, возможно, в центре переработки", — подчеркнул он.

Заповедник
Коробки с масками в заповеднике. Фото: Solent News

Совет начал расследование с Агентством по охране окружающей среды, полицией и районным советом, чтобы выяснить детали.

Напомним, в британском графстве Бедфордшир археологи обнаружили предмет, который в древности использовался для настольных игр. Сообщается, что игровой предмет, обнаруженный на месте средневекового деревянного здания, датируется периодом между XI и XIII веками.

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