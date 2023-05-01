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У Великій Британії знайшли середньовічний предмет для настільних ігор: фото

1 травня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Великій Британії знайшли предмет для середньовічних настільних ігор – як він виглядає
Археологічні розкопки у Великій Британії. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У британському графстві Бедфордшир археологи знайшли предмет, який у давні часи використовувався для настільних ігор. Повідомляється, що ігровий предмет, який виявили на місці середньовічної дерев’яної будівлі, датується періодом між 11 і 13 століттями.

Про це повідомляє портал "The History Blog"

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За словами дослідників, великий за розміром середньовічний "настільник" виготовлений з нижньої щелепи великої рогатої худоби, яка має діаметр шість сантиметрів. Як стверджують археологи, цей ігровий предмет був вирізаний у круглій формі.

Предмет для настільних ігор у Великій Британії
Знайдений у Великій Британії предмет для настільних ігор. Фото: The History Blog

Вивчивши цей предмет, дослідники зробили висновок, що його центральна ямка дає зрозуміти одну річ. Це свідчить про те, що для формування цього ігрового предмету виробники використовували токарний верстат, яким була зроблена ямка всередині.

Після цієї ямки даний предмет був прикрашений досить концентричними колами та малюнком, який мав форму крапки та кільця. Варто зазначити, що такий малюнок зазвичай можна було побачити на римських кубиках та ігрових фігурах, а також різних середньовічних предметах.

Предмет для настільних ігор у Великій Британії
Знайдений у Великій Британії предмет для настільних ігор. Фото: The History Blog

Середньовічний "настільник" має таку назву через те, що вони, ймовірно, використовувалися в давні часи для гри в різні настільні ігри. В таких іграх двоє гравців кидають кубики, на яких випадає якесь число, а після цього переміщують свої фігури по рядках.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники визначили, як працює календар майя.

Раніше ми розповідали, що на території Італії дослідники виявили моторошну мозаїку із зображенням жінки, що вміла перетворювати людей на камінь.

Також ми повідомляли про те, що на території Ізраїлю вчені виявили докази невдалої операції на мозку.

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