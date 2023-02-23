В Ізраїлі знайшли невдалу спробу операції на мозку 3500-річної давності

Чому давні люди проводили таку операцію, поки що невідомо

Археологи виявили в ізраїльському місті Мегіддо поховання, в якому лежать останки людини, яка перенесла операцію на черепі, ймовірно, найдавнішу на Близькому Сході. Поховання знайшли ще у 2016 році, а у ньому — останки двох людей, які були поховані разом.

Про це пише Science Alert.

Результати дослідження

Наразі вчені зі США та Ізраїлю опублікували результати дослідження останків, які розповідають трагічну історію двох братів, багатства яких було недостатньо, щоб урятувати їх від ранньої смерті.

Мегіддо був процвітаючим міським центром, що складається з багатьох палаців, укріплень і храмів. Він відомий під грецькою назвою Армагеддон — передбачене останнє місце битви перед кінцем часів.

Тіла були поховані у частині палацу, яка призначалася для еліти. Їх поховали разом із глиняними посудинами та іншими цінностями, які вказували на те, що вони належали до багатої, якщо не королівської, родини.

Аналіз ДНК показав, що чоловіки були родичами. Разом з тим, один з них помер у ранньому зрілому віці, а другий у момент смерті був старшим. Розташування кісток вказує на те, що старший пережив свого молодшого брата, а кістки останнього вказують на те, що їх перепоховали.

Кістки обох братів зберегли сліди хвороб. Але на черепі старшого збереглися сліди трепанації, яка проводиться живому пацієнту. Чому давні люди проводили таку операцію, поки що невідомо. Можливі причини варіюються від ритуалів до інтуїтивного бажання зменшити тиск на мозок.

Але якою б не була мета цієї операції, у випадку покійного вона була невдалою. Порізи, які обрамляють квадратний отвір, не демонструють слідів загоєння, що говорить про те, що чоловік помер невдовзі після того, як його череп розкрили. На час смерті йому було 20-30 років.

Вченим вдавалося знаходити й раніші свідчення трепанації в Північній Африці та Середземномор'ї. Але це є найдавнішим відомим на Близькому Сході.

Попри те, що брати належали до багатої та впливової родини, у них навряд чи було комфортне життя. Кістки обох вказують на ознаки дефіциту заліза у дитинстві, що могло вплинути на їхній розвиток. У старшого брата також була додаткова лінія в черепі, де сходилися пластини, а також додатковий моляр, що вказує на рідкісне генетичне захворювання, яке називається ключично-черепною дисплазією.

Крім того, кістки обох братів зберегли сліди інфекційного захворювання, швидше за все туберкульозу або прокази.

Нагадаємо, нещодавно у японській гробниці знайшли найдовший меч і давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.