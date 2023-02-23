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В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад

23 февраля 2023 18:30
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В Израиле обнаружили неудачную попытку операции на мозге 3500-летней давности
Почему древние люди проводили такую операцию, пока неизвестно
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Археологи обнаружили в израильском городе Мегиддо захоронение, в котором лежат останки человека, перенесшего операцию на черепе, вероятно, древнейшую на Ближнем Востоке. Захоронение нашли еще в 2016 году, а в нем — останки двух человек, похороненных вместе.

Об этом пишет Science Alert.

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Результаты исследования

Ученые из США и Израиля опубликовали результаты исследования останков, рассказывающих трагическую историю двух братьев, богатства которых было недостаточно, чтобы спасти их от ранней смерти.

Мегиддо был преуспевающим городским центром, состоящий из многих дворцов, укреплений и храмов. Он известен под греческим названием Армагеддон — предусмотрено последнее место битвы перед концом времен.

Тела были погребены в части дворца, предназначенной для элиты. Их похоронили вместе с глиняными сосудами и другими ценностями, которые указывали на то, что они принадлежали к богатой, если не королевской семье.

Анализ ДНК показал, что мужчины были родственниками. Вместе с тем один из них умер в раннем зрелом возрасте, а второй в момент смерти был старше. Расположение костей указывает на то, что старший пережил своего младшего брата, а кости последнего указывают на то, что их перезахоронили.

Кости обоих братьев сохранили следы болезней. Но на черепе старшего сохранились следы трепанации, проводимой живому пациенту. Почему древние люди проводили такую операцию, пока неизвестно. Возможные причины варьируются от ритуалов до интуитивного желания снизить давление на мозг.

Но какова бы ни была цель этой операции, в случае покойного она была неудачной. Обрезающие квадратное отверстие порезы не демонстрируют следов заживления, что говорит, что мужчина умер вскоре после того, как его череп вскрыли. К моменту смерти ему было 20-30 лет.

Ученым удавалось находить и более ранние свидетельства трепанации в Северной Африке и Средиземноморье. Но это древнейшее известное на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что братья принадлежали к богатой и влиятельной семье, у них вряд ли была комфортная жизнь. Кости обоих указывают на признаки дефицита железа в детстве, что могло повлиять на их развитие. У старшего брата также была дополнительная линия в черепе, где сходились пластины, а также дополнительный моляр, указывающий на редкое генетическое заболевание, называемое ключично-черепной дисплазией.

Кроме того, кости обоих братьев сохранили следы инфекционного заболевания, скорее всего, туберкулеза или проказы.

Напомним, недавно в японской гробнице обнаружили самый длинный меч и древнее бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.

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