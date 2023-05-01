В Великобритании нашли предмет для средневековых настольных игр – как он выглядит

Археологические раскопки в Великобритании. Фото: google.com

В британском графстве Бедфордшир археологи обнаружили предмет, который в давние времена использовался для настольных игр. Сообщается, что игровой предмет, обнаруженный на месте средневекового деревянного здания, датируется периодом между 11 и 13 веками.

Об этом сообщает портал "The History Blog"

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По словам исследователей, крупный по размеру средневековый "настольник" изготовлен из нижней челюсти крупного рогатого скота, имеющего диаметр шесть сантиметров. Как утверждают археологи, этот игровой предмет был вырезан в круглой форме.

Найденный в Великобритании предмет для настольных игр. Фото: The History Blog

Изучив этот предмет, исследователи сделали вывод, что его центральная ямка дает понять одну вещь. Это свидетельствует о том, что для формирования этого игрового предмета изготовители использовали токарный станок, которым была сделана ямка внутри.

После этой ямки этот предмет был украшен довольно концентрическими кругами и рисунком, который имел форму точки и кольца. Стоит отметить, что такой рисунок обычно можно увидеть на римских кубиках и игровых фигурах, а также различных средневековых предметах.

Найденный в Великобритании предмет для настольных игр. Фото: The History Blog

Средневековый "настольник" имеет такое название потому, что они, вероятно, использовались в древние времена для игры в разные настольные игры. В таких играх два игрока бросают кубики, на которых выпадает какое-то число, а после этого перемещают свои фигуры по строчкам.

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