В Великобритании нашли предмет для средневековых настольных игр – как он выглядит

В Великобритании нашли средневековый предмет для настольных игр: фото
В британском графстве Бедфордшир археологи обнаружили предмет, который в давние времена использовался для настольных игр. Сообщается, что игровой предмет, обнаруженный на месте средневекового деревянного здания, датируется периодом между 11 и 13 веками.
Об этом сообщает портал "The History Blog"
По словам исследователей, крупный по размеру средневековый "настольник" изготовлен из нижней челюсти крупного рогатого скота, имеющего диаметр шесть сантиметров. Как утверждают археологи, этот игровой предмет был вырезан в круглой форме.
Изучив этот предмет, исследователи сделали вывод, что его центральная ямка дает понять одну вещь. Это свидетельствует о том, что для формирования этого игрового предмета изготовители использовали токарный станок, которым была сделана ямка внутри.
После этой ямки этот предмет был украшен довольно концентрическими кругами и рисунком, который имел форму точки и кольца. Стоит отметить, что такой рисунок обычно можно увидеть на римских кубиках и игровых фигурах, а также различных средневековых предметах.
Средневековый "настольник" имеет такое название потому, что они, вероятно, использовались в древние времена для игры в разные настольные игры. В таких играх два игрока бросают кубики, на которых выпадает какое-то число, а после этого перемещают свои фигуры по строчкам.
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