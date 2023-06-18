У британському заповіднику знайшли коробки з тисячами невикористаних медичних масок
У Великій Британії біля природного заповідника у Нью-Форесті знайшли коробки з тисячами невикористаних масок для обличчя. Знахідка була виявлена на засіданні Ради графства Гемпшир, де стало відомо про "широкомасштабне" засмічення.
Про це повідомляє Daily Mail.
Коробки з масками у заповіднику
Члени комітету вважають, що маски викинули під час пандемії Covid-19. Вони вимагають дізнатися, як таке "широкомасштабне" забруднення не помітили відразу.
Рада графства Гемпшир звернулася до Агентства з охорони навколишнього середовища, щоб з'ясувати, чи не було захисне спорядження залишено під час пандемії через те, що воно було дефектним.
Під час Covid Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги витратило 12 мільярдів фунтів стерлінгів на маски та інший захист, але розподіл контрактів та закупівля медичного одягу зазнали критики.
У 2022 році уряд виявив, що DHSC втратив 75% свого бюджету за перший рік через завищені ціни та дефектне обладнання.
"Після власного розслідування щодо використання землі як караван-парку районна рада Нью-Форест повідомила про масштабне зберігання пакунків старих засобів індивідуального захисту", — заявили на засіданні Ради графства Гемпшир.
Радник Пітер Лейтем, який є головою Регуляторного комітету, сказав, що він і його колеги-депутати були шоковані, коли їм стало відомо про забруднення заповідника масками.
"Це була, м'яко кажучи, несподіванка — реакція жаху. Це повинно було бути належним чином утилізовано, можливо, в центрі переробки", — наголосив він.
Наразі рада розпочала розслідування з Агентством з охорони навколишнього середовища, поліцією та районною радою, щоб з'ясувати деталі.
Нагадаємо, у британському графстві Бедфордшир археологи знайшли предмет, який у давні часи використовувався для настільних ігор. Повідомляється, що ігровий предмет, який виявили на місці середньовічної дерев’яної будівлі, датується періодом між XI і XIII століттями.