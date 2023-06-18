У британському заповіднику знайшли коробки з тисячами невикористаних медичних масок

Коробки з масками у заповіднику. Фото: Solent News

У Великій Британії біля природного заповідника у Нью-Форесті знайшли коробки з тисячами невикористаних масок для обличчя. Знахідка була виявлена на засіданні Ради графства Гемпшир, де стало відомо про "широкомасштабне" засмічення.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Коробки з масками у заповіднику

Члени комітету вважають, що маски викинули під час пандемії Covid-19. Вони вимагають дізнатися, як таке "широкомасштабне" забруднення не помітили відразу.

Рада графства Гемпшир звернулася до Агентства з охорони навколишнього середовища, щоб з'ясувати, чи не було захисне спорядження залишено під час пандемії через те, що воно було дефектним.

Коробки з масками у заповіднику. Фото: Solent News

Під час Covid Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги витратило 12 мільярдів фунтів стерлінгів на маски та інший захист, але розподіл контрактів та закупівля медичного одягу зазнали критики.

У 2022 році уряд виявив, що DHSC втратив 75% свого бюджету за перший рік через завищені ціни та дефектне обладнання.

"Після власного розслідування щодо використання землі як караван-парку районна рада Нью-Форест повідомила про масштабне зберігання пакунків старих засобів індивідуального захисту", — заявили на засіданні Ради графства Гемпшир.

Коробки з масками у заповіднику. Фото: Solent News

Радник Пітер Лейтем, який є головою Регуляторного комітету, сказав, що він і його колеги-депутати були шоковані, коли їм стало відомо про забруднення заповідника масками.

"Це була, м'яко кажучи, несподіванка — реакція жаху. Це повинно було бути належним чином утилізовано, можливо, в центрі переробки", — наголосив він.

Коробки з масками у заповіднику. Фото: Solent News

Наразі рада розпочала розслідування з Агентством з охорони навколишнього середовища, поліцією та районною радою, щоб з'ясувати деталі.

Нагадаємо, у британському графстві Бедфордшир археологи знайшли предмет, який у давні часи використовувався для настільних ігор. Повідомляється, що ігровий предмет, який виявили на місці середньовічної дерев’яної будівлі, датується періодом між XI і XIII століттями.