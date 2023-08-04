В Чехии в ресторане решили посмеяться над украинками: чем все закончилось

Пари CottonClub Brandýs. Фото: скриншот

Неприятным инцидентом обернулся поход в ресторан украинок в Чехии. Женщины хотели посетить Cotton Club. Официанты почему то решили включить гимн России.

О поведении чехов одна из украинок рассказала в своем TikTok.

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Неприятную историю, случившуюся с ними в Чехии, женщины рассказали в соцсети.

"Придя в ресторан пообедать, мы сели за столик, и я попросила пароль от Wi-Fi. Скорее всего, официант услышал акцент и посмеялся, сказав, что интернет только российский. Мы не обратили внимания и ждали своего заказа. Через 5 минут они включили гимн России", — рассказала одна из украинок.

После этого женщины попросили выключить гимн страны-террориста, но над ними только посмеялись.

@meilleeur_ 2.8: Придя в ресторан пообедать, мы сели за столик и я попросила пароль от Wi-Fi. Скорее всего официант услышал акцент и посмеялся сказав, что Интернет только русский. Мы не обратили внимания и ждали своего заказа. Через 5 минут они включили гимн россии. Мы вошли внутрь и спросили: "Это гимн россии?", на что нам ответили "да". Сказав, что я украинка нам ответили: «и что?», посмеялись и включили звук сирены. 3.8: ❗️Администрация заведения извинилась перед нами, а также уволила официанта-инициатора. Прошу не писать отзывы на другие заведения с таким же названием, этим вы портите репутацию заведений, которые здесь ни при чем ♬ оригинальный звук - Olesya Koshilka

После того, как женщина рассказала эту историю, украинские юзеры решили наказать ресторан: они начали писать негативные отзывы о заведении и ставить низкие оценки. И уже через сутки украинцам удалось снизить рейтинг Cotton Club в Google до 1,5 звезд.

Комментарии под видео о ресторане в соцсети. Фото: скриншот

Реакция заведения

Как оказалось, не все работники ресторана поддержали поступок официанта.

"Видео набрало более миллиона просмотров. Очень много было негативных отзывов об заведении. После чего позвонил его владелец, извинился, сказал "что сам он за Украину и не понимает, как могло так случиться", — сказала украинка.

Напомним, президент Чехии Петр Павел оказался в центре скандала после того, как его случайно заскочили за рулем мотоцикла без шлема. Лидер Чехии публично извинился за это нарушение правил дорожного движения.

Нарушение ПДД президентом вызвало возмущение среди чехов.