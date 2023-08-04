У Чехії у ресторані вирішили поглузувати з українок: чим все закінчилося

Заклад CottonClub Brandýs. Фото: скриншот

На неприємний інцидент переретворився похід до ресторану українок у Чехії. Жінки хотіли відвідати Cotton Club. Офіціанти чомусь вирішили увімкнути гімн Росії.

Про поведінку чехів одна з українок розповіла у своєму TikTok.

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Неприємну історію, яка трапилася з ними у Чехії, жінки розповіли у соцмережі.

"Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик, і я попросила пароль від Wi-Fi. Найімовірніше, офіціант почув акцент і посміявся, сказавши, що інтернет лише російський. Ми не звернули уваги і чекали на своє замовлення. Через 5 хвилин вони ввімкнули гімн Росії", — розповіла одна з українок.

Після цього жінки попросили вимкнути гімн країни-терориста, але з них лише посміялися.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук - Olesya Koshilka

Після того, як жінка розповіла цю історію, українські юзери вирішили "покарати" ресторан: вони почали писати негативні відгуки про заклад та ставити низькі оцінки. І вже за добу українцям вдалося знизити рейтинг Cotton Club у Google до 1,5 зірок.

Коментарі під відео про ресторан у соцмережі. Фото: скриншот

Реакція закладу

Як виявилося, не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта.

"Відео набрало понад мільйон переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав "що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися", – сказала українка.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел опинився у центрі скандалу після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома. Лідер Чехії публічно перепросив за це порушення правил дорожнього руху.

Порушення правил дорожнього руху президентом викликало обурення серед чехів.