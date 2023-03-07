Лошади

В конюшне в Крабчицах в Чехии была украдена чистокровная английская лошадь по кличке Зазу, которая принадлежит президенту Чечни Рамзану Кадырову. Полиция расследует дело и обращается к общественности за помощью.

Об этом пишет iDNES.cz.

Кража лошади

По словам пресс-секретаря полиции, кража, вероятно, произошла ночью с 3 на 4 марта. Предполагается, что неизвестный снял страховочную цепь с карабином и увел жеребца. У лошади есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу и белая часть правой задней ноги ниже сустава голени.

Лошадь была заморожена вместе с другим имуществом президента Чечни на основании международных санкций. Кадыров является одним из самых влиятельных людей в рф и поддерживает тесные отношения с президентом владимиром путиным. Лошадь была куплена им в 2012 году и сделала успешную гоночную карьеру.

Министерство финансов также подтвердило информацию о краже лошади и отметило, что несколько лет назад ограничило денежные потоки конюшни. Однако официальный представитель Микулаш Халас не смог предоставить более подробной информации из-за продолжающегося расследования.

Это не первый случай, когда лошади из конюшни в Крабчицах пытаются украсть. В январе прошлого года пара русскоязычных мужчин попыталась увезти одну из лошадей, заявив, что им нужно перевезти ее в Польшу. Однако хозяин конюшни не отпустил животное с ними.

Напомним, что колумбийские власти планируют отправить десятки "кокаиновых бегемотов" в Индию и Мексику, чтобы контролировать быстро растущую популяцию этих животных. Сейчас в Колумбии насчитывается от 130 до 160 бегемотов, которые начали свое размножение после того, как были привезены на ранчо наркобарона Пабло Эскобара в 1980-х годах.