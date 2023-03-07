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У Чехії вкрали породистого англійського коня, який належить Кадирову

7 березня 2023 17:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Коні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У стайні в Крабчицях у Чехії було вкрадено чистокровного англійського коня на прізвисько Зазу, який належить президенту Чечні Рамзану Кадирову. Поліція розслідує справу та звертається до громадськості за допомогою.

Про це пише iDNES.cz.

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Крадіжка коня

За словами прессекретаря поліції, крадіжка, ймовірно, сталася вночі з 3 на 4 березня. Передбачається, що невідомий зняв страхувальний ланцюг із карабіном і повів жеребця. У коня є мітка у вигляді неправильної білої зірки на лобі та біла частина правої задньої ноги нижче за суглоб гомілки.

Кінь був заморожений разом з іншим майном президента Чечні на підставі міжнародних санкцій. Кадиров є одним із найвпливовіших людей у росії і підтримує тісні стосунки з президентом володимиром путіним. Кінь був куплений ним у 2012 році.

Міністерство фінансів також підтвердило інформацію про крадіжку коня та зазначило, що кілька років тому обмежило грошові потоки стайні. Однак офіційний представник Мікулаш Халас не зміг надати більш детальної інформації через розслідування, що триває.

Це не перший випадок, коли коні зі стайні у Крабчицях намагаються вкрасти. У січні минулого року пара російськомовних чоловіків спробувала відвезти одного з коней, заявивши, що їм потрібно перевезти його до Польщі. Проте господар стайні не відпустив тварину з ними.

Нагадаємо, що колумбійська влада планує відправити десятки "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати популяцію цих тварин, що швидко зростає. Зараз у Колумбії налічується від 130 до 160 бегемотів, які розпочали своє розмноження після того, як були привезені на ранчо наркобарона Пабло Ескобара у 1980-х роках.

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