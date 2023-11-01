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В Дубае на Хэллоуин заметили над городом гигантский скелет — видео взорвало соцсети

1 ноября 2023 18:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гигантский скелет из дронов в Дубае — видео
Гигантский скелет в Дубае. Фото: скриншот с видео Geoscan Drone Show
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае устроили шоу, где появился скелет из дронов высотой почти Бурдж-Халифа. Это было сделано в честь известного праздника Хэллоуина.

Соответствующее видео опубликовала компания Geoscan Drone Show, пишет издание "BAZAAR".

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В этот раз пользователи со всего мира были в шоке, когда увидели видео анимационного скелета. Он возвышался над зрителями, смотревшими на него издалека.

Может ли шоу быть ненастоящим

Сейчас видео продолжает распространяться на различных платформах и в соцсетях, где бдительным зрителям удалось обнаружить неточности, которые ставят под сомнение его подлинность.

Также пользователи сети предположили, что такое шоу может являться результатом работы "умного художника".

Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.

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