Гигантский скелет из дронов в Дубае — видео

Гигантский скелет в Дубае. Фото: скриншот с видео Geoscan Drone Show

В Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае устроили шоу, где появился скелет из дронов высотой почти Бурдж-Халифа. Это было сделано в честь известного праздника Хэллоуина.

Соответствующее видео опубликовала компания Geoscan Drone Show, пишет издание "BAZAAR".

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В этот раз пользователи со всего мира были в шоке, когда увидели видео анимационного скелета. Он возвышался над зрителями, смотревшими на него издалека.

Halloween drone light show in Dubai



[📹Geoscan Drone Show] pic.twitter.com/8D3EuKMOdy — Massimo (@Rainmaker1973) Ноябрь 1, 2023

Может ли шоу быть ненастоящим

Сейчас видео продолжает распространяться на различных платформах и в соцсетях, где бдительным зрителям удалось обнаружить неточности, которые ставят под сомнение его подлинность.

Также пользователи сети предположили, что такое шоу может являться результатом работы "умного художника".

Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.