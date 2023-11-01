Гигантский скелет из дронов в Дубае — видео

В Дубае на Хэллоуин заметили над городом гигантский скелет — видео взорвало соцсети
В Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае устроили шоу, где появился скелет из дронов высотой почти Бурдж-Халифа. Это было сделано в честь известного праздника Хэллоуина.
Соответствующее видео опубликовала компания Geoscan Drone Show, пишет издание "BAZAAR".
Что удалось увидеть местным жителям
В этот раз пользователи со всего мира были в шоке, когда увидели видео анимационного скелета. Он возвышался над зрителями, смотревшими на него издалека.
Halloween drone light show in Dubai— Massimo (@Rainmaker1973) Ноябрь 1, 2023
[📹Geoscan Drone Show] pic.twitter.com/8D3EuKMOdy
Может ли шоу быть ненастоящим
Сейчас видео продолжает распространяться на различных платформах и в соцсетях, где бдительным зрителям удалось обнаружить неточности, которые ставят под сомнение его подлинность.
Также пользователи сети предположили, что такое шоу может являться результатом работы "умного художника".
Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.
Читайте Новини.LIVE!