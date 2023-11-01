Гігантський скелет з дронів у Дубаї — відео

Гігантський скелет у Дубаї. Фото: скриншот з відео Geoscan Drone Show

В Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай влаштували шоу, де з'явився скелет з дронів заввишки майже з Бурдж-Халіфа. Це було зроблено в честь відомого свята Геловін.

Відповідне відео опублікувала компанія Geoscan Drone Show, пише видання "BAZAAR".

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Цього разу користувачі зі всього світу були шоковані, коли побачили відео анімаційного скелета. Він височів над глядачами, які дивилися на нього здалеку.

Halloween drone light show in Dubai



[📹Geoscan Drone Show]pic.twitter.com/8D3EuKMOdy — Massimo (@Rainmaker1973) November 1, 2023

Чи може шоу бути несправжнім

Наразі відео продовжує поширюватися на різних платформах та в соцмережах, де пильним глядачам вдалося виявити неточності, які ставлять під сумнів його справжність.

Також користувачі мережі припустили, що таке шоу може бути результатом роботи "розумного художника".

Нагадаємо, напередодні Геловіна Білий дім організував святковий захід для дітей. Діти держсекретаря Блінкена прийшли, одягнувшись у вбрання з українською символікою.