Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Дубаї на Геловін помітили над містом гігантський скелет — відео підірвало соцмережі arrow

У Дубаї на Геловін помітили над містом гігантський скелет — відео підірвало соцмережі

1 листопада 2023 18:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гігантський скелет з дронів у Дубаї — відео
Гігантський скелет у Дубаї. Фото: скриншот з відео Geoscan Drone Show
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай влаштували шоу, де з'явився скелет з дронів заввишки майже з Бурдж-Халіфа. Це було зроблено в честь відомого свята Геловін. 

Відповідне відео опублікувала компанія Geoscan Drone Show, пише видання "BAZAAR".

Читайте також:

Що вдалося побачити місцевим жителям

Цього разу користувачі зі всього світу були шоковані, коли побачили відео анімаційного скелета. Він височів над глядачами, які дивилися на нього здалеку.

Чи може шоу бути несправжнім

Наразі відео продовжує поширюватися на різних платформах та в соцмережах, де пильним глядачам вдалося виявити неточності, які ставлять під сумнів його справжність.

Також користувачі мережі припустили, що таке шоу може бути результатом роботи "розумного художника". 

Нагадаємо, напередодні Геловіна Білий дім організував святковий захід для дітей. Діти держсекретаря Блінкена прийшли, одягнувшись у вбрання з українською символікою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі