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В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

5 февраля 2023 14:51
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Первез Мушарраф умер в Дубае в возрасте 79 лет
Первез Мушарраф скончался в возрасте 79 лет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в Дубае в возрасте 79 лет. Он поддерживал "войну с террором" США после 11 сентября, несмотря на внутреннюю оппозицию.

Об этом пишет BBC.

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Первез Мушарраф

В заявлении армии страны говорится, что экс-лидер Пакистана умер в больнице после продолжительной болезни. Его тело будет доставлено обратно из Объединенных Арабских Эмиратов в Пакистан специальным рейсом после того, как его семья подала на это заявление.

В 2008 году Мушарраф потерпел поражение на выборах и через полгода покинул страну. В 2013 году он вернулся, чтобы попытаться участвовать в выборах, но его арестовали и запретили баллотироваться. Бывшего президента обвинили в государственной измене и заочно приговорили к смертной казни только за то, что решение было отменено менее чем через месяц.

Первез Мушарраф уехал в Дубай в 2016 году, чтобы обратиться за медицинской помощью, и с тех пор жил в изгнании.

Карьера Мушаррафа

Карьера президента Пакистана закончилась позором и арестом, когда он был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену в 2019 году. Хотя этот приговор позже был отменен, он так и не вернулся в Пакистан.

Он был замешан в ряде судебных дел после потери власти, включая обвинения в неспособности обеспечить надлежащую безопасность бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, чье убийство талибами в 2007 году потрясло Пакистан и весь мир.

Напомним, что в Пакистане в городе Пешаваре взорвали мечеть. В результате инцидента много погибших и пострадавших.

Взрыв произошел во время послеобеденной молитвы в северо-западном городе вблизи границы страны с Афганистаном около 13:30 по местному времени. По меньшей мере 28 человек погибли, более 150 получили ранения. Часть здания была разрушена, под завалами остаются люди. На месте работают спасатели.

Представитель больницы Lady Reading Hospital Мохаммад Асим заявил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Госпиталь объявил чрезвычайное положение. Он все еще принимает пострадавших при взрыве. Людей призывают сдавать кровь.

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