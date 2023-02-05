Первез Мушарраф помер у віці 79 років

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф помер у Дубаї у віці 79 років. Він підтримував "війну з терором" США після 11 вересня, попри внутрішню опозицію.

Про це пише ВВС.

Первез Мушарраф

У заяві армії країни йдеться про те, що екслідер Пакистану помер у лікарні після тривалої хвороби. Його тіло буде доставлене назад з Об'єднаних Арабських Еміратів до Пакистану спеціальним рейсом після того, як його сім'я подала на цю заяву.

2008 року Мушарраф зазнав поразки на виборах і через пів року залишив країну. У 2013 році він повернувся, щоб спробувати взяти участь у виборах, але його заарештували та заборонили балотуватися. Колишнього президента звинуватили в державній зраді та заочно засудили до страти лише за те, що рішення було скасовано менш ніж через місяць.

Первез Мушарраф поїхав у Дубай у 2016 році, щоб звернутися по медичну допомогу, і з того часу жив у вигнанні.

Кар'єра Мушаррафа

Кар'єра президента Пакистану закінчилася ганьбою та арештом, коли його було заочно засуджено до страти за державну зраду у 2019 році. Хоча цей вирок пізніше було скасовано, він так і не повернувся до Пакистану.

Він був замішаний у низці судових справ після втрати влади, включаючи звинувачення у нездатності забезпечити належну безпеку колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, чиє вбивство талібами у 2007 році потрясло Пакистан та весь світ.

Нагадаємо, що в Пакистані в місті Пешаварі підірвали мечеть. Внаслідок інциденту багато загиблих та постраждалих.

Вибух стався під час пообідньої молитви у північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. Щонайменше 28 людей загинули, понад 150 отримали поранення. Частину будівлі було зруйновано, під завалами залишаються люди. На місці працюють рятувальники.

Представник лікарні Lady Reading Hospital Мохаммад Асім заявив, що деякі з поранених перебувають у критичному стані. Госпіталь оголосив надзвичайний стан. Він все ще приймає постраждалих під час вибуху. Людей закликають здавати кров.