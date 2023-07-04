В Филадельфии произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Место стрельбы. Фото: скриншот с видео CNN

В понедельник, 3 июля, на юго-западе Филадельфии произошла стрельба. В результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на местную полицию.

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Кто начал стрельбу

"Два человека находятся под стражей, в том числе основной подозреваемый, а также подозреваемый в ведении ответного огня", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, подобный случай охватил несколько кварталов. Также известно, что трем из четырех погибших было от 20 до 59 лет. Сколько лет было четвертой жертве, пока неизвестно.

Какое оружие было у злоумышленника

Как отметили в полиции, основной подозреваемый имел:

винтовку типа AR,

пистолет,

бронежилет,

несколько магазинов с боеприпасами в жилете,

сканер.

Следователи пока не выяснили, почему он это мог сделать.

Напомним, гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.