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В Филадельфии произошла стрельба: есть погибшие и раненые

4 июля 2023 09:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Филадельфии произошла стрельба: есть погибшие и раненые
Место стрельбы. Фото: скриншот с видео CNN
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В понедельник, 3 июля, на юго-западе Филадельфии произошла стрельба. В результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на местную полицию.

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Кто начал стрельбу

"Два человека находятся под стражей, в том числе основной подозреваемый, а также подозреваемый в ведении ответного огня", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, подобный случай охватил несколько кварталов. Также известно, что трем из четырех погибших было от 20 до 59 лет. Сколько лет было четвертой жертве, пока неизвестно.

Какое оружие было у злоумышленника

Как отметили в полиции, основной подозреваемый имел:

  • винтовку типа AR,
  • пистолет,
  • бронежилет,
  • несколько магазинов с боеприпасами в жилете,
  • сканер.

Следователи пока не выяснили, почему он это мог сделать.

Напомним, гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.

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