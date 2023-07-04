В Филадельфии произошла стрельба: есть погибшие и раненые
В понедельник, 3 июля, на юго-западе Филадельфии произошла стрельба. В результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на местную полицию.
Кто начал стрельбу
"Два человека находятся под стражей, в том числе основной подозреваемый, а также подозреваемый в ведении ответного огня", — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, подобный случай охватил несколько кварталов. Также известно, что трем из четырех погибших было от 20 до 59 лет. Сколько лет было четвертой жертве, пока неизвестно.
Какое оружие было у злоумышленника
Как отметили в полиции, основной подозреваемый имел:
- винтовку типа AR,
- пистолет,
- бронежилет,
- несколько магазинов с боеприпасами в жилете,
- сканер.
Следователи пока не выяснили, почему он это мог сделать.
Напомним, гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.