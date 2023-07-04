У Філадельфії сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Місце стрілянини. Фото: скриншот з відео CNN

У понеділок, 3 липня, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.

Про це пише CNN, посилаючись на місцеву поліцію.

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"Двоє людей перебувають під вартою, в тому числі основний підозрюваний, а також особа, що підозрюється у веденні вогню у відповідь", — йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, такий випадок охопив декілька кварталів. Також відомо, що трьом із чотирьох загиблих, було від 20 до 59 років. Скільки років було четвертій жертві, поки невідомо.

Яка зброя була у зловмисника

Як зазначили у поліції, основний підозрюваний мав:

гвинтівку типу AR,

пістолет,

бронежилет,

кілька магазинів з боєприпасами в жилеті,

сканер.

Слідчі поки не вияснили, чому він це міг зробити.

Нагадаємо, громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, якого обвинувачують у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні.