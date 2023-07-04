У Філадельфії сталася стрілянина: є загиблі та поранені
У понеділок, 3 липня, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.
Про це пише CNN, посилаючись на місцеву поліцію.
Хто почав стрілянину
"Двоє людей перебувають під вартою, в тому числі основний підозрюваний, а також особа, що підозрюється у веденні вогню у відповідь", — йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, такий випадок охопив декілька кварталів. Також відомо, що трьом із чотирьох загиблих, було від 20 до 59 років. Скільки років було четвертій жертві, поки невідомо.
Яка зброя була у зловмисника
Як зазначили у поліції, основний підозрюваний мав:
- гвинтівку типу AR,
- пістолет,
- бронежилет,
- кілька магазинів з боєприпасами в жилеті,
- сканер.
Слідчі поки не вияснили, чому він це міг зробити.
Нагадаємо, громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, якого обвинувачують у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні.