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У США сталася смертельна стрілянина на вечірці

2 липня 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США сталася смертельна стрілянина на вечірці
Місце, де відбулася стрілянина. Фото: Baltimore Police via Twitter/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У місті Балтімор, США, сталася смертельна стрілянина. Інцидент відбувся на вечірці. 

Про це повідомляє CNN.

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Стрілянина у Балтіморі

Офіційні особи повідомили, що 18-річна жінка і 20-річний чоловік були вбиті, а ще 28 людей отримали поранення. Медики госпіталізували дев'ять осіб. Троє з поранених перебувають у критичному стані. 

Речник Медичної системи Університету Меріленда Майкл Шварцберг розповів, що 12 пацієнтів проходять лікування в Центрі шокової травми ім. Р. Адамса Коулі, ще чотири — в педіатричному відділенні невідкладної допомоги. 

За словами виконуючого обов'язки комісара поліції Балтімора Річарда Ворлі, поліція отримала кілька дзвінків і, прибувши на місце, виявила одну жінку мертвою і ще дев'ять осіб з вогнепальними пораненнями. Він розповів, що наразі немає інформації про підозрюваних або мотиви. Слідчі продовжують працювати на місці масової стрілянини. 

Мер Балтімора Брендон Скотт описав інцидент як нерозважливий, боягузливий акт, який назавжди змінив багато життів. За його словами, квартальна вечірка була присвячена району Бруклін. 

"Це подія, яка відбувається в Брукліні щороку. Люди святкували, а потім в якийсь момент пролунали постріли, і люди, звичайно ж, намагалися втекти, вибратися звідти. Це район, який мав свої проблеми, але деякі мешканці цього району справді були сповнені рішучості досягти успіху і побачити, як все зміниться на краще", — розповів Скотт.

Мер Балтімора заявив, що правоохоронці не зупиняться, поки не знайдуть зловмисника. 

Нагадаємо, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. Як виявилось, один із пасажирів розпочав стрілянину.

Також ми писали, що на випускній церемонії середньої школи в Річмонд, штат Вірджинія, сталася смертельна стрілянина. Чоловік з чотирма пістолетами вбив двох людей та поранив ще п'ятьох.

Додамо, на випускній церемонії середньої школи в Річмонд, штат Вірджинія, сталася смертельна стрілянина. Чоловік з чотирма пістолетами вбив двох людей та поранив ще п'ятьох.

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