В США произошла смертельная стрельба на вечеринке

Место, где произошла стрельба. Фото: Baltimore Police via Twitter/Handout via REUTERS

В городе Балтимор, США, произошла смертельная стрельба. Инцидент случился на вечеринке.

Об этом сообщает CNN.

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Официальные лица сообщили, что 18-летняя женщина и 20-летний мужчина были убиты, а еще 28 человек получили ранения. Медики госпитализировали девять человек. Трое из раненых находятся в критическом состоянии.

Спикер Медицинской системы Университета Мэриленда Майкл Шварцберг рассказал, что 12 пациентов проходят лечение в Центре шоковой травмы им. Р. Адамса Коули, еще четыре — в педиатрическом отделении неотложной помощи.

По словам исполняющего обязанности комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, полиция получила несколько звонков и, прибыв на место, обнаружила одну женщину мертвой и еще девять человек с огнестрельными ранениями. Он рассказал, что пока нет информации о подозреваемых или мотивах. Следователи продолжают работать на месте массовой стрельбы.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт описал инцидент как безрассудный, трусливый акт, который навсегда изменил многие жизни. По его словам, квартальная вечеринка была посвящена району Бруклин.

"Это событие, которое происходит в Бруклине каждый год. Люди праздновали, а потом в какой-то момент раздались выстрелы, и люди, конечно же, пытались убежать, выбраться оттуда. Это район, который имел свои проблемы, но некоторые жители этого района действительно были полны решимости добиться успеха и увидеть, как все изменится к лучшему", — рассказал Скотт.

Мэр Балтимора заявил, что правоохранители не остановятся, пока не найдут злоумышленника.

Напомним, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. Как оказалось, один из пассажиров начал стрельбу.

Также мы писали, что на выпускной церемонии средней школы в Ричмонде, штат Вирджиния, произошла смертельная стрельба. Человек с четырьмя пистолетами убил двух человек и ранил еще пятерых.

Добавим, на выпускной церемонии средней школы в Ричмонде, штат Вирджиния, произошла смертельная стрельба. Человек с четырьмя пистолетами убил двух человек и ранил еще пятерых.