У Вірджинії на випускному в школі сталася смертельна стрілянина

Місце стрілянини у Вірджинії. Фото: Clark Frierson/Instagram @by.esign/via REUTERS

На випускній церемонії середньої школи в Річмонд, штат Вірджинія, сталася смертельна стрілянина. Чоловік з чотирма пістолетами вбив двох людей та поранив ще п'ятьох.

Про це повідомляє Reuters.

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Вбивство на випускному

Поліція повідомила, що було заарештовано підозрюваного, 19-річного чоловіка, який знав одну з жертв і стріляв під час випускного. Виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда Рік Едвардс сказав, що затриманому будуть пред'явлені звинувачення.

Едвардс назвав поведінку стрільця огидною і боягузливою, оскільки в нього був конфлікт лише з однією людиною.

"Коли у вас є такий натовп, як цей, невинні люди будуть втягнуті в хаос, і саме це сталося. Очевидно, що це мало бути безпечне місце... Просто неймовірно трагічно, що хтось вирішив принести зброю на цей інцидент і пролити дощ терору на нашу громаду", — сказав Едвардс.

Загиблими були чоловіки у віці 18 і 36 років. Виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда не підтвердив повідомлення телевізійних новин WWBT про те, що жертвами були батько і син.

Едвардс каже, що серед поранених 31-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, а четверо інших чоловіків у віці 14, 32, 55 і 58 років, як очікується, виживуть.

До того ж під час паніки була збита машиною 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Також ми писали, що на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

Додамо, 15 квітня, в американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.