В Вирджинии на выпускном в школе произошла смертельная стрельба

Место стрельбы в Вирджинии. Фото: Clark Frierson/Instagram @by.esign/via REUTERS

На выпускной церемонии средней школы в Ричмонде, штат Вирджиния, произошла смертельная стрельба. Мужчина с четырьмя пистолетами убил двух человек и ранил еще пятерых.

Об этом сообщает Reuters.

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Убийство на выпускном

Полиция сообщила, что был арестован подозреваемый, 19-летний мужчина, который знал одну из жертв и стрелял во время выпускного. Исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс сказал, что задержанному будут предъявлены обвинения.

Эдвардс назвал поведение стрелка отвратительным и трусливым, поскольку у него был конфликт только с одним человеком.

"Когда у вас есть такая толпа, как эта, невинные люди будут вовлечены в хаос, и именно это произошло. Очевидно, что это должно было быть безопасное место... Просто невероятно трагично, что кто-то решил принести оружие на этот инцидент и пролить дождь террора на нашу громаду", — сказал Эдвардс.

Погибшими были мужчины в возрасте 18 и 36 лет. Исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда не подтвердил сообщение телевизионных новостей WWBT о том, что жертвами были отец и сын.

Эдвардс говорит, что среди раненых 31-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, а четверо других мужчин в возрасте 14, 32, 55 и 58 лет, как ожидается, выживут.

К тому же во время паники была сбита машиной 9-летняя девочка.

Напомним, в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Также мы писали, что на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингере произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.

Добавим, 15 апреля, в американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.