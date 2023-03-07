Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Во Франции массовые протесты против пенсионной реформы: не работает железная дорога, закрыты школы arrow

Во Франции массовые протесты против пенсионной реформы: не работает железная дорога, закрыты школы

7 марта 2023 13:03
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Французская железная дорога почти прекратила работу из-за общенациональной забастовки
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Во Франции прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива. Так профсоюзы отреагировали на пенсионную реформу в исполнении действующей власти.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Непрерывная забастовка

Французские профсоюзы объявили бессрочную акцию протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона.

Забастовка, которая началась из-за запланированного повышения пенсионного возраста, не должна дать завершения.

"Мы будем продолжать, пока реформа не будет отменена", — сказал глава одного из профсоюзов Фредерик Суйо.

Жизнь остановилась

Во Франции в результате забастовки перестали работать целые отрасли экономики.

Да, остановилось большинство поездов в стране. Кроме того, прекратились поставки топлива.

Также в акции протеста приняли участие учебные заведения, что привело к закрытию школ.

Напомним, что в 2010 году тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет.

Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.

Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.

Фото: Pixabay

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:20 Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

Эксклюзив

15:08Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма

15:08На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з фото

15:02 В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:56 В Харькове более чем через год включат уличные фонари

14:53 США и ЕС могут ввести санкции против алмазной индустрии рф

14:50 КП "Теплоснабжение города Одессы" ждет аудит: в чем причина

14:47 В венгерском парламенте определилась, будут ли поддерживать заявку Швеции и Финляндии в НАТО

14:45 ChatGPT установили в смарт-часы: что из этого вышло

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры

Новина з відео

12:36 Украинские пограничники эффектно уничтожили по меньшей мере семь "вагнеровцев" в Бахмуте

Новина з відео

11:17 Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:55 Угроза ракетного удара высока: сколько кораблей рф в Черном море

Новина з відео

10:47 Готовил захват города: в мэрии Очакова разоблачили агента россии

Новина з відео

09:53 В Индии загорелась гора мусора: всех жителей 600-тысячного города призывали сидеть дома

Новина з відео

07:26Более длинные руки не помогут: Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри, который может сорваться

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

06:00Массовые протесты в Израиле: правительство Нетаньяху угрожает демократии в стране

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:52 Этих знаменитостей ненавидят работники ресторанов: громкие истории

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Актуальное по теме

None 7 Март 15:20

Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

None 7 Март 15:08

На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак

None 7 Март 15:05

Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

None 7 Март 15:03

В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB