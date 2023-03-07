Во Франции массовые протесты против пенсионной реформы: не работает железная дорога, закрыты школы
Во Франции прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива. Так профсоюзы отреагировали на пенсионную реформу в исполнении действующей власти.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Непрерывная забастовка
Французские профсоюзы объявили бессрочную акцию протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона.
Забастовка, которая началась из-за запланированного повышения пенсионного возраста, не должна дать завершения.
"Мы будем продолжать, пока реформа не будет отменена", — сказал глава одного из профсоюзов Фредерик Суйо.
Жизнь остановилась
Во Франции в результате забастовки перестали работать целые отрасли экономики.
Да, остановилось большинство поездов в стране. Кроме того, прекратились поставки топлива.
Также в акции протеста приняли участие учебные заведения, что привело к закрытию школ.
Напомним, что в 2010 году тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет.
Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.
Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.
Фото: Pixabay