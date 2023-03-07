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​​​​​​​У Франції масові протести проти пенсійної реформи: не працює залізниця, закриті школи

7 березня 2023 13:03
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Французька залізниця майже припинила роботу через загальнонаціональний страйк
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Франції припинилося залізничне сполучення, закриті школи, зупинили поставки палива. Так профспілки відреагували на пенсійну реформу у виконанні чинної влади.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Безперервний страйк

Французькі профспілки оголосили безстрокову акцію протесту проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона.

Страйк, який розпочався через заплановане підвищення пенсійного віку, не має дати завершення.

"Ми продовжуватимемо, доки реформу не буде скасовано", — сказав голова однієї із профспілок Фредерік Суйо.

Життя зупинилося

У Франції внаслідок страйку перестали працювати цілі галузі економіки.

Так, зупинилася більшість поїздів в країні. Крім того, припинилося постачання палива.

Також у акції протесту взяли участь заклади освіти, що призвело до закриття шкіл. 

Нагадаємо, що 2010 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі підняв пенсійний вік з 60 до 62 років.

Зараз же уряд Еммануеля Макрона хоче збільшити пенсійний вік до 64 років.

Це викликало бурхливу реакцію профспілок, які ще у лютому збирали велику акцію протесту проти пенсійної реформи.

Фото: Pixabay

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