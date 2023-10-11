Во Франции массово выбрасывают матрасы и мебель из-за нашествия клопов

Выброшенные матрасы и мебель в Марселе. Фото: dailymail.com

Европейскую страну Францию охватила эпидемия клопов. Жители в Марселе массово выбрасывают свои зараженные матрасы и мебель, пытаясь избавиться от вредителей. Отмечается, что эпидемия может быть в шаге от Великобритании.

Об этом пишет издание Dailymail.

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Нашествие клопов во Франции

На обнародованных кадрах в сети можно увидеть, как на одной из улиц Марселя на каждом шагу лежат зараженные клопами матрасы. Также местные массово выбрасывают свои некоторые вещи и мебель, пытаясь таким образом избавиться от вредителей.

В частности, к некоторой мебели люди прикрепляют плакаты с надписью "Клопы" для того, чтобы обезопасить других не брать вещи.

Мероприятия, проводимые в стране

Известно, что в пятницу, 6 октября, французское правительство провело чрезвычайное совещание по поводу того, как справиться с эпидемией клопов.

В связи с нашествием насекомых по всей стране закрывали некоторые школы. Также собаки-искатели проверяют французские поезда и парижское метро на наличие клопов. Однако до сих пор ни одно насекомое не было найдено в общественном транспорте.

Для того чтобы облегчить поиск клопов, местных призывают убрать ненужные вещи и чаще стирать одежду и постельное белье.

Выброшенные матрасы и мебель в Марселе. Фото: dailymail.com

В чем причина

Как объясняют ученые, рост количества клопов в Париже частично объясняется активизацией туризма после пандемии COVID-19. Туристы могут перевозить насекомых в своих чемоданах.

Кроме этого, у клопов обнаружили резистентность к средствам против насекомых, что значительно усложняет избавиться от нашествия.

В шаге от Великобритании

В свою очередь, в Великобритании обеспокоены нашествием клопов во Франции. Теперь там внимательно следят за ситуацией и ежедневно дезинфицируют сидения в общественном транспорте Лондона.

Напомним, ранее мы писали, что Париж и другие французские города страдают от нашествия клопов, из-за чего люди чуть ли не сходят с ума. Так, украинка Марина, уже пять лет живущая в столице Франции, поделилась впечатлениями от встречи с этими насекомыми.