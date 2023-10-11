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У Франції масово викидають матраци та меблі через нашестя клопів

11 жовтня 2023 17:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Франції масово викидають матраци та меблі через нашестя клопів
Викинуті матраци та меблі у Марселі. Фото: dailymail.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Європейську країну Францію охопила епідемія клопів. Жителя у Марселі масово викидають свої заражені матраци та меблі, намагаючись позбутися шкідників. Зазначається, що епідемія може бути за крок до Великої Британії. 

Про це пише видання Dailymail.

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Нашестя клопів у Франції

На оприлюднених кадрах у мережі можна побачити, як на одній з вулиць Марселя на кожному кроці лежать заражені клопами матраци. Також місцеві масово викидають свої деякі речі та меблі, намагаючись таким чином позбутися шкідників. 

Зокрема, до деяких меблів люди прикріплюють плакати з надписом "Клопи" для того, щоб застерегти інших не брати речі. 

Заходи, які проводять у країні

Відомо, що у п'ятницю, 6 жовтня, французький уряд провів надзвичайну нараду щодо того, як впоратися з епідемією клопів. 

У зв'язку з нашестям комах по усій країні позачиняли деякі школи. Також собаки-шукачі перевіряють французькі потяги та паризьке метро на наявність клопів. Однак, досі жодної комахи не було знайдено у громадському транспорті. 

Для того, щоб полегшити пошук клопів, місцевих закликають прибрати непотрібні речі та частіше прати одяг та постільну білизну. 

Епідемія клопів у Європі
Викинуті матраци та меблі у Марселі. Фото: dailymail.com

У чому причина

Як пояснюють вчені, зростання кількості клопів у Парижі частково пояснюється активізацією туризму після пандемії COVID-19. Туристи можуть перевозити комах у своїх валізах. 

Окрім цього, у клопів виявили резистентність до засобів проти комах, що значно ускладнює позбутися нашестя. 

За крок до Великої Британії

Своєю чергою, у Великій Британії занепокоєні нашестям клопів у Франції. Відтепер, там уважно стежать за ситуацією та щодня дезінфікують сидіння у громадському транспорті Лондона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Париж та інші французькі міста страждають від нашестя клопів, через що люди мало не божеволіють. Так, українка Марина, яка вже п’ять років живе в столиці Франції, поділилася враженнями від зустрічі з цими комахами. 

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