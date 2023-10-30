Во Франции обсуждают выдворение почти 40 россиян — какая причина

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Фото: westobserver.com

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обсуждает выдворение 39 россиян. Это может произойти из-за их радикализации.

Об этом сообщает BFM TV.

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Дарманен рассказал, что около 60 россиян, подозреваемых в радикализации, находятся под административным арестом. По его словам, 39 граждан РФ должны быть высланы с согласия Москвы.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особенно следим и которых подозреваем в радикализации. Мы представили этот список российским властям на прошлой неделе", — заявил министр.

Он сообщил, что последние были идентифицированы российскими властями. Франция планирует пойти по пути высылки. По словам Дарманена, другие российские граждане, за которыми ведется особый мониторинг, "не находятся на свободе".

"Они либо в тюрьмах, либо в центрах административного задержания", — добавил он.

Что предшествовало

После убийства учителя Доминика Бернара в Аррасе радикально настроенным мужчиной российского происхождения страна хочет показать образ непреклонности. Исполнительные власти Франции демонстрируют желание поскорее выслать лиц из так называемого досье S. Они попросили префектов обратить внимание на "выходцев с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет".

Напомним, во Франции молодой человек зарезал школьного учителя. Кроме этого, нападавший ранил еще двух человек.

Также мы писали, что глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин угрожает ЕС ответить на то, что европейские лидеры договорились использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Россиянин также сделал акцент на том, какая в странах Союза якобы плохая экономическая ситуация.