Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Фото: westobserver.com

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 росіян. Це може статися через їхню радикалізацію.

Про це повідомляє BFM TV.

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Дарманен розповів, що близько 60 росіян, яких підозрюють у радикалізації, перебувають під адміністративним арештом. За його словами, 39 громадян РФ мають бути вислані за згодою Москви.

"Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня", — заявив міністр.

Він повідомив, що останні були ідентифіковані російською владою. Наразі Франція планує піти шляхом висилки. За словами Дарманена, інші російські громадяни, за якими ведеться особливий моніторинг, "не перебувають на волі".

"Вони або у в'язницях, або в центрах адміністративного затримання", — додав він.

Що передувало

Після вбивства вчителя Домініка Бернара в Аррасі радикально налаштованим чоловіком російського походження країна хоче показати образ непохитності. Виконавча влада Франції демонструє бажання якнайшвидше вислати осіб з так званого досьє S. Вона попросила префектів звернути увагу на "вихідців з Кавказу у віці від 16 до 25 років".

Нагадаємо, у Франції молодий чоловік зарізав шкільного вчителя. Крім цього, нападник поранив ще двох людей.

Також ми писали, що голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін погрожує ЄС відповісти на те, що європейські лідери домовилися використати заморожені російські активи на користь України. Росіянин також зробив акцент на тому, яка у країнах Союзу нібито погана економічна ситуація.