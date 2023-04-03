В Гааге стартовал суд над экс-президентом Косово: он выступил с заявлением

Хашим Тачи

В понедельник, 3 апреля, начался суд над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи, которого вместе с тремя другими лицами обвиняют в убийстве почти 100 человек и других военных преступлений. Тачи заявил, что не признает себя виновным по 10 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Об этом сообщает BBC.

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Обвинения датируются войной за независимость Косово против Сербии в 1998-99 годах, во время которой погибли более 10 тысяч человек.

Тачи был соучредителем борющейся за независимость группы Армии освобождения Косово (АОК). Она была создана в начале 1990-х годов как воинственная группа этнических албанцев в тогдашней провинции Сербии, и во время войны, как утверждается, совершала нападения на этническое сербское меньшинство региона.

Когда Косово провозгласило свою независимость в 2008 году, Тачи стал его первым премьер-министром, а позже президентом, но ушел в отставку в 2020 году, чтобы предстать перед судом в Гааге.

Согласно обвинительному заключению суда, преступления произошли более чем в 100 местах в Косово и на севере Албании, где сербские гражданские лица якобы были задержаны и жестоко убиты.

Судебный процесс

Суд начался со вступительных слов стороны обвинения. Судьи также заслушают адвокатов и представителя Косовского совета жертв войны.

Тачи судят вместе с бывшим спикером парламента Косово Кадри Веселые, бывшим спикером Армии освобождения Косово Якупом Красничи и бывшим командиром АОК Реджепом Селими.

Все четверо сообвиняемых, которые были сообщниками как во время войны, так и после нее, отрицают свою вину.

"Я понимаю обвинительное заключение, и я полностью не виновен", — сказал Тачи на суде.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах.

Хашиму Тачи, а также его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.