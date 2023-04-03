У Гаазі стартував суд над експрезидентом Косово: він виступив із заявою

Хашим Тачі

У понеділок, 3 квітня, розпочався суд над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі, якого разом із трьома іншими особами звинувачують у вбивстві майже 100 людей та інших воєнних злочинах. Тачі заявив, що не визнає себе винним за 10 пунктами звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Про це повідомляє BBC.

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Звинувачення датуються війною за незалежність Косово проти Сербії в 1998-99 роках, під час якої загинуло понад 10 тисяч осіб.

Тачі був співзасновником групи, яка бореться за незалежність, Армії визволення Косова (АВК). Вона була створена на початку 1990-х років як войовнича група етнічних албанців у тодішній провінції Сербії, і під час війни, як стверджується, здійснювала напади на етнічну сербську меншість регіону.

Коли Косово проголосило свою незалежність у 2008 році, Тачі став його першим прем’єр-міністром, а пізніше президентом, але пішов у відставку в 2020 році, щоб постати перед судом в Гаазі.

Згідно з обвинувальним висновком суду, злочини сталися у понад 100 місцях у Косово та на півночі Албанії, де сербські цивільні особи нібито були затримані та жорстоко вбиті.

Судовий процес

Суд розпочався зі вступних слів сторони обвинувачення. Судді також заслухають адвокатів і представника Косовської ради жертв війни.

Тачі судять разом із колишнім спікером парламенту Косова Кадрі Веселі, колишнім речником Армії визволення Косово Якупом Краснічі та колишнім командиром АВК Реджепом Селімі.

Усі четверо співобвинувачених, які були спільниками як під час війни, так і після неї, заперечують свою провину.

"Я розумію обвинувальний висновок, і я повністю не винен", — сказав Тачі на суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент Косово Хашим Тачі постане перед судом у Гаазі за обвинуваченням у воєнних злочинах під час війни із Сербією в 1998-1999 роках.

Хашиму Тачі, а також його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.