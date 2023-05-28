В Гранд-канале Венеции позеленела вода: есть ли опасность
Вода в Гранд-канале в Венеции позеленела. Туристы живо фотографируют необычное природное явление, а местная полиция взялась за расследование.
Там предполагают, что в воду специально кто-то вылил яркий краситель. Об этом пишет издание The Gardian.
Смену цвета воды первыми заметили местные жители.
Региональное агентство по охране окружающей среды Италии уже отобрало образцы воды и сейчас выясняет, что за вещество могло изменить цвет воды.
Местные власти срочно созвали совещание.
"Префект созвал срочное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости", — заявил президент региона Венето Лука Зайя.
🟢🟢🟢 Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all'altezza del Ponte di Rialto.— Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023
Ил prefetto ha convocado una rionia urgente con le forze di polizia для approfondire el origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ
В полиции также предполагают, что это могли сделать экоактивисты. Правда пока никто из них вину на себя не взял.
Стоит отметить, что местные жители уже наблюдали нечто подобное в 1968 году. Тогда во время 34-й Венецианской биеннале аргентинский художник Николас Гарсиа Урибур также покрасил воду в зеленый цвет.
Напомним, в Италии экоактивисты устроили грязный протест голышом. Двое протестующих возле здания Сената разделись и облились грязью. Это символизировало недавние разрушительные наводнения в Эмилии-Романьи, которые эксперты связывают с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, вызванных выбросами парниковых газов человеком. Перформанс должен был подчеркнуть необходимость разрешения климатического кризиса.