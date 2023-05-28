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В Гранд-канале Венеции позеленела вода: есть ли опасность

28 мая 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Гранд-канале Венеции позеленела вода: есть ли опасность
Зеленая жидкость покрыла территорию, простирающуюся от моста Риальто. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вода в Гранд-канале в Венеции позеленела. Туристы живо фотографируют необычное природное явление, а местная полиция взялась за расследование.

Там предполагают, что в воду специально кто-то вылил яркий краситель. Об этом пишет издание The Gardian.

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Смену цвета воды первыми заметили местные жители.

Региональное агентство по охране окружающей среды Италии уже отобрало образцы воды и сейчас выясняет, что за вещество могло изменить цвет воды.

Местные власти срочно созвали совещание.

"Префект созвал срочное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости", — заявил президент региона Венето Лука Зайя.

В полиции также предполагают, что это могли сделать экоактивисты. Правда пока никто из них вину на себя не взял.

Стоит отметить, что местные жители уже наблюдали нечто подобное в 1968 году. Тогда во время 34-й Венецианской биеннале аргентинский художник Николас Гарсиа Урибур также покрасил воду в зеленый цвет.

Напомним, в Италии экоактивисты устроили грязный протест голышом. Двое протестующих возле здания Сената разделись и облились грязью. Это символизировало недавние разрушительные наводнения в Эмилии-Романьи, которые эксперты связывают с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, вызванных выбросами парниковых газов человеком. Перформанс должен был подчеркнуть необходимость разрешения климатического кризиса.

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