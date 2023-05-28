В Гранд-канале Венеции позеленела вода: есть ли опасность

Зеленая жидкость покрыла территорию, простирающуюся от моста Риальто. Фото: АР

Вода в Гранд-канале в Венеции позеленела. Туристы живо фотографируют необычное природное явление, а местная полиция взялась за расследование.

Там предполагают, что в воду специально кто-то вылил яркий краситель. Об этом пишет издание The Gardian.

Читайте также:

Смену цвета воды первыми заметили местные жители.

Региональное агентство по охране окружающей среды Италии уже отобрало образцы воды и сейчас выясняет, что за вещество могло изменить цвет воды.

Местные власти срочно созвали совещание.

"Префект созвал срочное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости", — заявил президент региона Венето Лука Зайя.

🟢🟢🟢 Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all'altezza del Ponte di Rialto.

Ил prefetto ha convocado una rionia urgente con le forze di polizia для approfondire el origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ — Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023

В полиции также предполагают, что это могли сделать экоактивисты. Правда пока никто из них вину на себя не взял.

Стоит отметить, что местные жители уже наблюдали нечто подобное в 1968 году. Тогда во время 34-й Венецианской биеннале аргентинский художник Николас Гарсиа Урибур также покрасил воду в зеленый цвет.

Напомним, в Италии экоактивисты устроили грязный протест голышом. Двое протестующих возле здания Сената разделись и облились грязью. Это символизировало недавние разрушительные наводнения в Эмилии-Романьи, которые эксперты связывают с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, вызванных выбросами парниковых газов человеком. Перформанс должен был подчеркнуть необходимость разрешения климатического кризиса.