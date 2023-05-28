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У Гранд-каналі Венеції позеленіла вода: чи є небезпека

28 травня 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Гранд-каналі Венеції позеленіла вода: чи є небезпека
Зелена рідина вкрила територію, що тягнеться від мосту Ріальто. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вода в Гранд-каналі у Венеції позеленіла. Туристи жваво фотографують незвичне природне явище, а місцева поліція взалася за розслідування.

Там припускають, що у воду навмисно хтось вилив яскравий барвник. Про це пише видання The Gardian.

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Зміну кольору води першими помітили тамтешні мешканці.

Регіональне агентство з охорони довкілля Італії вже відібрало зразки води і зараз з'ясовує, що за речовина могла змінити колір води. 

Місцева влада терміново скликала нараду.

"Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини", — заявив президент регіону Венето Лука Зайя.

У поліції також припускають, що це могли зробити екоактивісти. Щоправда, поки ніхто з них провину на себе не взяв. 

Варто зауважити, місцеві мешканці вже спостерігали щось подібне у 1968 році. Тоді під час 34-ї Венеціанської бієнале аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру також пофарбував воду в зелений колір.

Нагадаємо, в Італії екоактивісти влаштували брудний протест голяка. Двоє протестувальників біля будівлі Сенату роздяглись та облились брудом. Це символізувало нещодавні руйнівні повені в Емілії-Романьї, які експерти пов'язують зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, спричинених викидами парникових газів людиною. Перформанс мав підкреслити нагальність вирішення кліматичної кризи.

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