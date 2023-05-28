У Гранд-каналі Венеції позеленіла вода: чи є небезпека
Вода в Гранд-каналі у Венеції позеленіла. Туристи жваво фотографують незвичне природне явище, а місцева поліція взалася за розслідування.
Там припускають, що у воду навмисно хтось вилив яскравий барвник. Про це пише видання The Gardian.
Зміну кольору води першими помітили тамтешні мешканці.
Регіональне агентство з охорони довкілля Італії вже відібрало зразки води і зараз з'ясовує, що за речовина могла змінити колір води.
Місцева влада терміново скликала нараду.
"Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини", — заявив президент регіону Венето Лука Зайя.
🟢🟢🟢 Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto.— Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023
Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ
У поліції також припускають, що це могли зробити екоактивісти. Щоправда, поки ніхто з них провину на себе не взяв.
Варто зауважити, місцеві мешканці вже спостерігали щось подібне у 1968 році. Тоді під час 34-ї Венеціанської бієнале аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру також пофарбував воду в зелений колір.
Нагадаємо, в Італії екоактивісти влаштували брудний протест голяка. Двоє протестувальників біля будівлі Сенату роздяглись та облились брудом. Це символізувало нещодавні руйнівні повені в Емілії-Романьї, які експерти пов'язують зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, спричинених викидами парникових газів людиною. Перформанс мав підкреслити нагальність вирішення кліматичної кризи.