У Гранд-каналі Венеції позеленіла вода: чи є небезпека

Зелена рідина вкрила територію, що тягнеться від мосту Ріальто. Фото: АР

Вода в Гранд-каналі у Венеції позеленіла. Туристи жваво фотографують незвичне природне явище, а місцева поліція взалася за розслідування.

Там припускають, що у воду навмисно хтось вилив яскравий барвник. Про це пише видання The Gardian.

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Зміну кольору води першими помітили тамтешні мешканці.

Регіональне агентство з охорони довкілля Італії вже відібрало зразки води і зараз з'ясовує, що за речовина могла змінити колір води.

Місцева влада терміново скликала нараду.

"Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини", — заявив президент регіону Венето Лука Зайя.

🟢🟢🟢 Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto.

Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ — Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023

У поліції також припускають, що це могли зробити екоактивісти. Щоправда, поки ніхто з них провину на себе не взяв.

Варто зауважити, місцеві мешканці вже спостерігали щось подібне у 1968 році. Тоді під час 34-ї Венеціанської бієнале аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру також пофарбував воду в зелений колір.

Нагадаємо, в Італії екоактивісти влаштували брудний протест голяка. Двоє протестувальників біля будівлі Сенату роздяглись та облились брудом. Це символізувало нещодавні руйнівні повені в Емілії-Романьї, які експерти пов'язують зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, спричинених викидами парникових газів людиною. Перформанс мав підкреслити нагальність вирішення кліматичної кризи.