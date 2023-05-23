В Італії екоактивісти влаштували брудний протест голяка

Кліматичні активісти влаштували демонстрацію в Італії. Фото: ANSA

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Кліматичні активісти з групи Ultima Generazione (UG), що перекладається як "Останнє покоління", провели унікальну демонстрацію біля Сенату в Римі. Це було присвячено руйнівним повеням в Емілії-Романьї.

Про це повідомляє видання італійське видання ANSA.

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Двоє протестувальників 23 травня біля будівля Сенату роздяглись та облились брудом. Це символізувало нещодавні руйнівні повені в Емілії-Романьї, які експерти пов'язують зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, спричинених викидами парникових газів людиною.

Перформанс мав підкреслити нагальність вирішення кліматичної кризи.

Під час демонстрації молода жінка, частково топлес, заявила:

"Повінь в Емілії-Романьї була катастрофою, яку можна було передбачити".

Італійських активістів затримала поліція. Фото: ANSA

Протестувальники мали на меті привернути увагу до переплетення політичних дій та наслідків зміни клімату. Однак протест був силою зупинений поліцією.

Також повідомляється, що карабінерам вдалося запобігти розпиленню рідини на фасаді будівлі Сенату деякими демонстрантами.

Варто зазначити, що троє членів UG наразі постали перед судом у Римі за попередній інцидент, коли вони розпилили фарбу, що змивається, на фасад Сенату ще в січні.

Нагадаємо, повінь на півночі Італії призвела до загибелі трьох людей, а евакуюватип довелося кілька тисяч місцевих.

Влада країни повідомляє про мільярдні збитки внаслідок природного катаклізму.