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В Италии экоактивисты устроили грязный протест голышом

23 мая 2023 17:01
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
В Италии экоактивисты устроили грязный протест голышом
Климатические активисты устроили демонстрацию в Италии. Фото: ANSA
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Климатические активисты из группы Ultima Generazione (UG), которая переводится как "Последнее поколение", провели уникальную демонстрацию у Сената в Риме. Это было посвящено разрушительным наводнениям в Эмилии-Романьи.

Об этом сообщает издание итальянское издание ANSA.

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Двое протестующих 23 мая возле здания Сената разделись и облились грязью. Это символизировало недавние разрушительные наводнения в Эмилии-Романьи, которые эксперты связывают с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, вызванных выбросами парниковых газов человеком.

Перформанс должен был подчеркнуть необходимость разрешения климатического кризиса.

Во время демонстрации молодая женщина, частично топлесс, заявила:

"Наводнение в Эмилии-Романьи было катастрофой, которую можно было предсказать".

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Итальянских активистов задержала полиция. Фото: ANSA

Целью протестующих было привлечь внимание к переплетению политических действий и последствиям изменения климата. Однако протест был силой остановлен полицией.

Также сообщается, что карабинерам удалось предотвратить распыление жидкости на фасаде здания Сената некоторыми демонстрантами.

Стоит отметить, что трое членов UG пока предстали перед судом в Риме за предыдущий инцидент, когда они распылили смывшуюся краску на фасад Сената еще в январе.

Напомним, наводнение на севере Италии привело к гибели трех человек, а эвакуировать пришлось несколько тысяч местных.

Власти страны сообщают о миллиардных убытках вследствие природного катаклизма.

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