В Грузии вспыхнул масштабный пожар в отеле: люди выпрыгивали из пламени

Пожар в отеле "Амбасадор" в Грузии

В пятницу, 31 марта, в столице Грузии Тбилиси произошел сильный пожар. Огонь охватил отель "Амбасадор", расположенный рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом столицы Грузии Анчисхати.

Об этом сообщает News Georgia.

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По предварительным данным, возгорание произошло на третьем и четвертом этажах четырехэтажного здания. Как известно, пострадавших в результате пожара нет. Людей с фасадной стороны здания эвакуировали, другие спрыгивали сами.

Отмечается, что пострадавшая от пожара гостиница "Амбассадор" — одна из самых популярных в грузинской столице.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, пожар, вспыхнувший в гостинице "Амбассадор" в Тбилиси, локализован. На месте работают 16 пожарно-спасательных бригад ГСЧС УМВД.

До сих пор не известно, что привело к возгоранию. МВД Грузии сообщило, что, по предварительной информации, пожар начался на двух верхних этажах 4-этажного здания.

Напомним, в Мексике произошел пожар в центре для мигрантов у границы с США. Погибли по меньшей мере 39 человек, еще 29 ранены. О причинах возгорания не сообщают.

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