У Мексиці сталася пожежа в центрі для мігрантів біля кордону зі США: десятки загиблих
У вівторок, 28 грудня, у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес сталася пожежа в Національному ініституті міграції. Загинули щонайменше 39 людей, ще 29 — поранені.
Про це повідомляє CNN.
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Деталі інциденту
Місто Сьюдад-Хуарес розташоване біля кордону зі США і є популярним пропускним пунктом для мігрантів, які прямують до Сполучених Штатів. Зазначається, що пожежа сталася після того, як до центру забрали з вулиць міста близько 71 мігранта. Про причини займання не повідомляють. На місце інциденту прибули лікарі, пожежники та фургони з моргу.
#AlMomento 🚨 | Así el interior del @INAMI_mx en Ciudad Juárez, #Chihuahua donde según los primeros reportes al menos 30 migrantes perdieron la vida tras suscitarse un incendio en el inmueble. pic.twitter.com/BDDfOKNsCu— Tabasco HOY (@TabascoHOY) March 28, 2023
За даними ЗМІ, Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування, на місці інциденту працюють правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно сотні мігрантів на кордоні намагаються прорватися до США з Мексики. Вони шукають кращого життя і незадоволені через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового додатка США.
Фото: Reuters