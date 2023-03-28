У Мексиці сталася пожежа в центрі для мігрантів біля кордону зі США: десятки загиблих

Правоохоронці і рятувальники на місці події в Мексиці

У вівторок, 28 грудня, у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес сталася пожежа в Національному ініституті міграції. Загинули щонайменше 39 людей, ще 29 — поранені.

Про це повідомляє CNN.

Деталі інциденту

Місто Сьюдад-Хуарес розташоване біля кордону зі США і є популярним пропускним пунктом для мігрантів, які прямують до Сполучених Штатів. Зазначається, що пожежа сталася після того, як до центру забрали з вулиць міста близько 71 мігранта. Про причини займання не повідомляють. На місце інциденту прибули лікарі, пожежники та фургони з моргу.

#AlMomento 🚨 | Así el interior del @INAMI_mx en Ciudad Juárez, #Chihuahua donde según los primeros reportes al menos 30 migrantes perdieron la vida tras suscitarse un incendio en el inmueble. pic.twitter.com/BDDfOKNsCu — Tabasco HOY (@TabascoHOY) March 28, 2023

За даними ЗМІ, Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування, на місці інциденту працюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно сотні мігрантів на кордоні намагаються прорватися до США з Мексики. Вони шукають кращого життя і незадоволені через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового додатка США.

Фото: Reuters