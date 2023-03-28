В Мексике произошел пожар в центре для мигрантов у границы со США: десятки погибших
Во вторник, 28 декабря, в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес произошел пожар в Национальном институте миграции. Погибли по меньшей мере 39 человек, еще 29 — ранены.
Об этом сообщает CNN.
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Детали инцидента
Город Сьюдад-Хуарес расположен у границы с США и является популярным пропускным пунктом для мигрантов, которые
направляются в Соединенные Штаты. Отмечается, что пожар произошел после того, как в центр забрали с улиц города около 71 мигранта. О причинах возгорания не сообщают. На место инцидента прибыли врачи, пожарные и фургоны из морга.
#AlMomento 🚨 | Així el interior del @INAMI_mx en Ciudad Juárez, #Chihuahua on, segons els primers reportes, almenys 30 migrantes van perdre la vida després de suscitar-se un incendi en l'immoble. pic.twitter.com/BDDfOKNsCu— Tabasco HOY (@TabascoHOY) March 28, 2023
По данным СМИ, Генеральная прокуратура Мексики приступила к расследованию, на месте инцидента работают правоохранители.
Напомним, недавно сотни мигрантов на границе пытаются прорваться в США из Мексики. Они ищут лучшей жизни и недовольны из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США.
Фото: Reuters