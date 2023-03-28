В Мексике произошел пожар в центре для мигрантов у границы со США: десятки погибших

Правоохранители и спасатели на месте происшествия в Мексике

Во вторник, 28 декабря, в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес произошел пожар в Национальном институте миграции. Погибли по меньшей мере 39 человек, еще 29 — ранены.

Об этом сообщает CNN.

Детали инцидента

Город Сьюдад-Хуарес расположен у границы с США и является популярным пропускным пунктом для мигрантов, которые

направляются в Соединенные Штаты. Отмечается, что пожар произошел после того, как в центр забрали с улиц города около 71 мигранта. О причинах возгорания не сообщают. На место инцидента прибыли врачи, пожарные и фургоны из морга.

#AlMomento 🚨 | Així el interior del @INAMI_mx en Ciudad Juárez, #Chihuahua on, segons els primers reportes, almenys 30 migrantes van perdre la vida després de suscitar-se un incendi en l'immoble. pic.twitter.com/BDDfOKNsCu — Tabasco HOY (@TabascoHOY) March 28, 2023

По данным СМИ, Генеральная прокуратура Мексики приступила к расследованию, на месте инцидента работают правоохранители.

Напомним, недавно сотни мигрантов на границе пытаются прорваться в США из Мексики. Они ищут лучшей жизни и недовольны из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США.

Фото: Reuters