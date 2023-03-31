У Грузії спалахнула масштабна пожежа в готелі: люди вистрибували із полум'я

Пожежа в готелі "Амбасадор" у Грузії

У п'ятницю, 31 березня, у столиці Грузії Тбілісі сталася сильна пожежа. Вогонь охопив готель "Амбасадор", розташований поряд із театром Габріадзе та найдавнішим храмом столиці Грузії Анчісхаті.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Читайте також:

Пожежа в Тбілісі

За попередніми даними, загоряння сталося на третьому і четвертому поверхах чотириповерхової будівлі. Як відомо, постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з фасадного боку будівлі евакуювали, інші — зістрибували самі.

Зазначається, що готель "Амбасадор", який постраждав від пожежі, один із найпопулярніших у грузинській столиці.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії, пожежу, що спалахнула в готелі "Амбасадор" у Тбілісі, локалізовано. На місці працюють 16 пожежно-рятувальних бригад ДСНС УМВС.

Досі невідомо, що спричинило загоряння. МВС Грузії повідомило, що, за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на двох верхніх поверхах 4-поверхової будівлі.

Нагадаємо, у Мексиці сталася пожежа в центрі для мігрантів біля кордону зі США. Загинули щонайменше 39 людей, ще 29 — поранені. Про причини займання не повідомляють.

Фото: Telegram-канали