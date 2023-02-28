В Японии сестры-близнецы установили мировой рекорд: их разница в росте шокирует медиков

Рост Мичи — 87,5 см

Разница в росте между сестрами-близнецами Йоши и Мичи Кикучи, живущими в японском Окаяме, составляет 75 см. Они стали рекордсменками Книги рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает Guinness world records.

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Рост Йоши составляет 162,5 см, а ее сестры Мичи — 87,5 см. Девушки — близнецы, родившиеся в результате оплодотворения двух отдельных яйцеклеток. Они появились на свет 15 октября 1989 года. В Мичи врожденная эпифизарная дисплазия позвоночника, мешающая ей расти. Девушка проживает в доме своих родителей, который также является храмом.

Йоши покинула родительский дом и стала матерью, однако много времени все еще проводит вместе с родителями и сестрой.

Раньше Мичи была интровертом. Она чувствовала неуверенность из-за своего внешнего вида. Однако девушка изменилась, когда узнала самого низкого человека в мире Чандру Бахадура Данги.

"Я прочла о самом низком человеке в 2012 году и была шокирована. Там есть человек, который демонстрирует свой низкий рост как добродетель, в то время как я стеснялась своего", — сказала Мичи.

Девушка была слишком высока, чтобы стать самой низкой женщиной в мире. Однако Мичи поняла, что разница в росте между ней и сестрой делает их уникальными.

Чтобы официально зафиксировать рекорд, рост девушек измеряли трижды в день. Квалифицированный врач присутствовал, чтобы убедиться в точности показаний.

Хотя Йоши и Мичи близнецы, они говорят, что являются полной противоположностью друг другу.

"Мы не телепатичны. Я всегда говорю Мичи, чтобы она говорила со мной, иначе я ее не пойму", — говорит Йоши.

Самой большой проблемой для Мичи есть неприятные комментарии.

"Если они просто смотрят на меня, я в порядке, но если они указывают на меня или вспоминают о моем облике, это может быть тяжело", — рассказала девушка.

Йоши не видит, что ее сестра страдает болезнью. Она отметила, что Мичи такой же человек, как и все остальные.

Напомним, температура воздуха в самом северном городе Китая, Мохе, упала до 53°C мороза. Этот показатель на "Северном полюсе Китая" является рекордным для страны за всю историю климатических наблюдений.