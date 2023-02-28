У Японії сестри-близнючки встановили світовий рекорд: їх різниця у рості шокує медиків

Зріст Мічі — 87,5 см

Різниця у зрості між сестрами-близнючками Йоші та Мічі Кікучі, які живуть в японському Окаямі, становить 75 см. Вони стали рекордсменками Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє Guinness world records.

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Зріст Йоші становить 162,5 см, а її сестри Мічі — 87,5 см. Дівчата — близнючки, які народилися в результаті запліднення двох окремих яйцеклітин. Вони з'явилися на світ 15 жовтня 1989 року. У Мічі вроджена епіфізарна дисплазія хребта, яка заважає їй рости. Дівчина проживає у будинку своїх батьків, який також є храмом.

Йоші покинула батьківський дім та стала матір'ю, однак багато часу все ще проводить разом з батьками та сестрою.

Раніше Мічі була інтровертом. Вона відчувала невпевненість через свій зовнішній вигляд. Однак дівчина змінилася, коли дізналася про найнижчу людину в світі Чандру Бахадура Дангі.

"Я прочитала про найнижчу людину в 2012 році і була шокована. Там є людина, яка демонструє свій низький зріст як чесноту, в той час як я соромилася свого", — сказала Мічі.

Дівчина була надто високою, щоб стати найнижчою жінкою у світі. Однак Мічі зрозуміла, що різниця у зрості між нею та її сестрою робить їх унікальними.

Щоб офіційно зафіксувати рекорд, зріст дівчат вимірювали тричі на день. Кваліфікований лікар був присутній, щоб переконатися в точності показань.

Хоча Йоші та Мічі — близнючки, вони кажуть, що є повною протилежністю одна одній.

"Ми не телепатичні. Я завжди кажу Мічі, щоб вона говорила зі мною, інакше я її не зрозумію", — каже Йоші.

Найбільшою проблемою для Мічі є неприємні коментарі.

"Якщо вони просто дивляться на мене, я в порядку, але якщо вони вказують на мене або згадують про мою зовнішність, це може бути важко", — розповіла дівчина.

Йоші не бачить, що її сестра має хворобу. Вона зазначила, що Мічі така ж людина, як і всі інші.

Нагадаємо, температура повітря у найпівнічнішому місті Китаю, Мохе, упала до 53°C морозу. Цей показник на "Північному полюсі Китаю" є рекордним для країни за усю історію кліматичних спостережень.