У Японії сестри-близнючки встановили світовий рекорд: їх різниця у рості шокує медиків
Різниця у зрості між сестрами-близнючками Йоші та Мічі Кікучі, які живуть в японському Окаямі, становить 75 см. Вони стали рекордсменками Книги рекордів Гіннеса.
Про це повідомляє Guinness world records.
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Деталі
Зріст Йоші становить 162,5 см, а її сестри Мічі — 87,5 см. Дівчата — близнючки, які народилися в результаті запліднення двох окремих яйцеклітин. Вони з'явилися на світ 15 жовтня 1989 року. У Мічі вроджена епіфізарна дисплазія хребта, яка заважає їй рости. Дівчина проживає у будинку своїх батьків, який також є храмом.
Йоші покинула батьківський дім та стала матір'ю, однак багато часу все ще проводить разом з батьками та сестрою.
Раніше Мічі була інтровертом. Вона відчувала невпевненість через свій зовнішній вигляд. Однак дівчина змінилася, коли дізналася про найнижчу людину в світі Чандру Бахадура Дангі.
"Я прочитала про найнижчу людину в 2012 році і була шокована. Там є людина, яка демонструє свій низький зріст як чесноту, в той час як я соромилася свого", — сказала Мічі.
Дівчина була надто високою, щоб стати найнижчою жінкою у світі. Однак Мічі зрозуміла, що різниця у зрості між нею та її сестрою робить їх унікальними.
Щоб офіційно зафіксувати рекорд, зріст дівчат вимірювали тричі на день. Кваліфікований лікар був присутній, щоб переконатися в точності показань.
Хоча Йоші та Мічі — близнючки, вони кажуть, що є повною протилежністю одна одній.
"Ми не телепатичні. Я завжди кажу Мічі, щоб вона говорила зі мною, інакше я її не зрозумію", — каже Йоші.
Найбільшою проблемою для Мічі є неприємні коментарі.
"Якщо вони просто дивляться на мене, я в порядку, але якщо вони вказують на мене або згадують про мою зовнішність, це може бути важко", — розповіла дівчина.
Йоші не бачить, що її сестра має хворобу. Вона зазначила, що Мічі така ж людина, як і всі інші.
Нагадаємо, температура повітря у найпівнічнішому місті Китаю, Мохе, упала до 53°C морозу. Цей показник на "Північному полюсі Китаю" є рекордним для країни за усю історію кліматичних спостережень.