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В Японии бушует тайфун Мавар: есть пропавшие без вести и погибшие

3 июня 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Японии бушует тайфун Мавар: есть пропавшие без вести и погибшие
Непогода бурлит в Японии. Фото: english.kyodonews.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На юге Японии сильный дождь выпал на значительную часть страны, приведя к серьезным последствиям. Из-за локальных наводнений власти эвакуируют 2 миллиона человек, также есть погибшие и пропавшие без вести.

Об этом сообщает Japan Today.

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Отмечается, что суровые погодные условия, вызванные тайфуном Маваром, угрожают жизни миллионов людей. Так, экстренные службы разыскивают людей, которых смыло в реки. Кроме того, сообщили о погибшем и пострадавшей при попытке эвакуации женщине.

Также погодные условия повлекли за собой остановку транспорта, в частности не курсирует скоростной поезд Tokaido Shinkansen в некоторых районах, а также авиарейсы в и из префектуры Окинава. Некоторые станции временно закрыты, что перекрыло путь работникам домой к родным.

Власти пытаются эвакуировать по меньшей мере 2 миллиона человек, что свидетельствует о масштабах непогоды и потенциальной опасности. Японское метеорологическое агентство предупреждает о продолжении сильных дождей, которые могут повлечь за собой разливы рек и оползни.

Напомним, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.

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