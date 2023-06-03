В Японии бушует тайфун Мавар: есть пропавшие без вести и погибшие

Непогода бурлит в Японии. Фото: english.kyodonews.net

На юге Японии сильный дождь выпал на значительную часть страны, приведя к серьезным последствиям. Из-за локальных наводнений власти эвакуируют 2 миллиона человек, также есть погибшие и пропавшие без вести.

Об этом сообщает Japan Today.

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Отмечается, что суровые погодные условия, вызванные тайфуном Маваром, угрожают жизни миллионов людей. Так, экстренные службы разыскивают людей, которых смыло в реки. Кроме того, сообщили о погибшем и пострадавшей при попытке эвакуации женщине.

Также погодные условия повлекли за собой остановку транспорта, в частности не курсирует скоростной поезд Tokaido Shinkansen в некоторых районах, а также авиарейсы в и из префектуры Окинава. Некоторые станции временно закрыты, что перекрыло путь работникам домой к родным.

Власти пытаются эвакуировать по меньшей мере 2 миллиона человек, что свидетельствует о масштабах непогоды и потенциальной опасности. Японское метеорологическое агентство предупреждает о продолжении сильных дождей, которые могут повлечь за собой разливы рек и оползни.

Typhoon #MAWAR

Set к weaken slowly over next few days, но will still have wind/rain/wave impacts parts of Japan's Ryukyu Islands. pic.twitter.com/izgq9K7x0a — BBC Погода (@bbcweather) May 29, 2023

Rivers in #Japan have started to overflow causing properties to flood as #TyphoonMawar approaches. Residents have been advised to take shelter above the second floor. 200 thousand people have been evacuated pic.twitter.com/lYyN3HHWef — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsReport) June 2, 2023

Напомним, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.