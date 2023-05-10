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В Японії стався новий потужний землетрус

10 травня 2023 08:31
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В Японії стався новий потужний землетрус
Зруйнований будинок після землетрусу в Японії 5 травня. Фото: Reuters/Kyodo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішікава, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п’ятниці, в середу вранці знову сколихнув підземний поштовх.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Землетрус в Японії

Як зазначають в японському метеорологічному агентстві, землетрус стався о 7:14 ранку. За японською 7-бальною шкалою сейсмічної інтенсивності землетрус оцінюється в чотири бали. Визначається, що такий поштовх може налякати більшість людей і призвести до розгойдування висячих об’єктів, таких як ліхтарі, та деренчання посуду в шафах.

Осередок останнього землетрусу знаходився на глибині близько 10 кілометрів від узбережжя півострова.

Зазначимо, 5 травня вдень стався підземний поштовх магнітудою 6,5, внаслідок чого загинула одна людина і понад 30 людей отримали поранення в префектурах Ісікава та сусідніх Тояма. У префектурі Ісікава кілька будівель обвалилися, сотні отримали часткові пошкодження.

  • Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Reuters/Kyodo
  • Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Reuters/Kyodo
  • Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Reuters/Kyodo
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Нагадаємо, 24 квітня у Новій Зеландії стався потужний землетрус. Це відбулося біля новозеландських островів Кермадек. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бала.

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