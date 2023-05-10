В Японии произошло новое мощное землетрясение

Разрушенное здание после землетрясения в Японии 5 мая. Фото: Reuters/Kyodo

Центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Как отмечают в японском метеорологическом агентстве, землетрясение произошло в 7:14 утра. По японской 7-балльной шкале сейсмической интенсивности землетрясение оценивается в четыре балла. Определяется, что такой толчок может напугать большинство людей и привести к раскачиванию висячих объектов, таких как фонари, и дребезжание посуды в шкафах.

Ячейка последнего землетрясения находилась на глубине около 10 километров от побережья полуострова.

Отметим, 5 мая днем произошел подземный толчок магнитудой 6,5, в результате чего погиб один человек и более 30 человек получили ранения в префектурах Исикава и соседних Тояма. В префектуре Исикава несколько зданий обрушились, сотни получили частичные повреждения.

Последствия землетрясения в Японии Фото: Reuters/Kyodo

Последствия землетрясения в Японии Фото: Reuters/Kyodo

Последствия землетрясения в Японии Фото: Reuters/Kyodo 1/3 _ 3

Напомним, 24 апреля в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Это произошло у новозеландских островов Кермадек. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.