У Новій Зеландії стався потужний землетрус: деталі

Місто Тауранга, найближче до епіцентру землетрусу. Фото: NZME

Біля новозеландських островів Кермадек стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бали.

Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Неподалік від островів Кермадек в Океанії стався потужний землетрус, магнітудою 7,2 бали.

Острови Кермадек належать Новій Зеландії.

Деталі

Найближчим до епіцентру великим населеним пунктом є новозеландське 110-тисячне місто Тауранга.

Також неподалік від Тауранги є невеличке, на 1,3 тисячі, поселення Гікс Бей.

Про руйнування у цих та інших населених пунктах Нової Зеландії поки що не повідомляється.

Також Тихоокеанський центр попередження про цунамі не повідомив про можливість цунамі, зокрема, щодо американського острова Гуам.

Нагадаємо, 22 квітня, на грецькому острові Єввія стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр землетрусу знаходився за 60 кілометрів від столиці Афін на глибині 10 кілометрів, і поштовх був відчутним у столиці Греції.

А у Індонезії тоді ж були зафіксовані відразу два землетруси, магнітудою 6,2 та 5,9.