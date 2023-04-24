Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Новій Зеландії стався потужний землетрус: деталі arrow

У Новій Зеландії стався потужний землетрус: деталі

24 квітня 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Новій Зеландії стався потужний землетрус: деталі
Місто Тауранга, найближче до епіцентру землетрусу. Фото: NZME
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Біля новозеландських островів Кермадек стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бали.

Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Читайте також:

Землетрус у Новій Зеландії

Неподалік від островів Кермадек в Океанії стався потужний землетрус, магнітудою 7,2 бали.

Острови Кермадек належать Новій Зеландії.

Деталі 

Найближчим до епіцентру великим населеним пунктом є новозеландське 110-тисячне місто Тауранга.

Також неподалік від Тауранги є невеличке, на 1,3 тисячі, поселення Гікс Бей.

Про руйнування у цих та інших населених пунктах Нової Зеландії поки що не повідомляється.

Також Тихоокеанський центр попередження про цунамі не повідомив про можливість цунамі, зокрема, щодо американського острова Гуам.

Нагадаємо, 22 квітня, на грецькому острові Єввія стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр землетрусу знаходився за 60 кілометрів від столиці Афін на глибині 10 кілометрів, і поштовх був відчутним у столиці Греції.

А у Індонезії тоді ж були зафіксовані відразу два землетруси, магнітудою 6,2 та 5,9.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB